Storia riscritta, incubo Juve: incasso da 40 milioni e Morata primo colpo

Calciomercato Juventus, per i bianconeri si potrebbe trattare di un vero e proprio incubo visto quello che sta succedendo in Spagna adesso per Morata

La Juventus ha pensato e pensa per l’attacco ad Alvaro Morata. Lo spagnolo ha fatto due esperienze in bianconero e dopo le parole dal ritiro della Spagna, contro quelli che sono i movimenti dell’Atletico Madrid, potrebbe lasciare proprio la capitale spagnola.

Ha molti estimatori, lo sappiamo: piace anche alla Roma, in Italia, ad esempio, che lo ha cercato pure lo scorso anno. Ma piace anche a diversi club europei che sanno che lo spagnolo può fare la differenza. Ma nelle ultime ore, così come riportato da El Gol Digital, si sta facendo strada una pista in Patria. Non così importante come potrebbe essere la Juventus, mettiamolo in chiaro, ma che gli permetterebbe di rimanere in Patria. Quasi uno scambio, anche se di scambio non si tratta, con la Real Sociedad.

Addio Morata, assalto della Sociedad

L’Atletico Madrid è vicinissimo a prendere Le Normand, difensore della Real Sociedad, per circa 40 milioni di euro. Sarebbe secondo quanto riportato da Marca il difensore più costoso della storia del club madrileno. E quella somma che la Sociedad dovrebbe incassare, sarebbe reinvestita, in buona parte, appunto per prendere Morata che in casa basca dovrebbe prendere il posto di Sadiq.

La Sociedad vuole gente importante per aumentare il livello delle proprie prestazioni e ha individuato nella personalità di Morata, e nei suoi gol, l’uomo ideale da inserire in rosa. Ovvio, poi tutto dipende da quella che sarà la volontà del calciatore di accettare, semmai, questa proposta. Ma sotto l’aspetto economico, incrociando quindi i cartellini, non ci sarebbero problemi. E questo un poco di paura alla Juventus lo fa.