Svolta Bremer, accordo raggiunto per 83 milioni: bomba in casa Juve!

Bomba in casa Juve: c’è la svolta per Gleison Bremer, raggiunto l’accordo per 83 milioni di euro da parte del top club. Adesso cambia tutto

Per la Juve c’è il cartello “lavori in corso” in vista della prossima stagione. Cristiano Giuntoli e il team mercato bianconero sono alla costruzione della nuova squadra. Una volta ufficializzato l’ex Bologna, adesso si passa alla rosa con diversi casi spinosi da risolvere. A partire dal rinnovo dei big: Chiesa, Rabiot e persino Vlahovic hanno il futuro in dubbio.

Il nuovo indirizzo è stato impresso dalla nuova politica societaria imposta dal club, messa in atto per non incorrere negli errori del passato che sono costati caro nella stagione 2022/23 e le cui ripercussioni si sono avute anche nell’annata appena conclusa, senza coppe, con una rosa ridotta ai minimi termini numerici e senza grandi colpi nelle ultime due sessioni di mercato. I giocatori dovranno adattarsi alle cifre decise dalla società, non ci saranno deroghe o contratti faraonici. In caso contrario l’addio è assicurato. Per questo motivo in molti meditano di cambiare aria e oltre ai big sopra citati a rischiare c’è anche Gleison Bremer.

C’è l’ok all’affare, svolta per Bremer e per la Juve

C’era l’intenzione da parte della dirigenza di costruire la difesa del domani attorno al centrale brasiliano, il totem e leader del reparto. Da qualche settimana però arrivavano voci anche di una sua possibile partenza, in quanto allettato da alcune big estere. Una su tutte, il Manchester United.

I Red Devils sono desiderosi di ricostruire a loro volta una squadra degna delle storiche ambizioni del club dopo aver strappato la qualificazione in Europa League per il rotto della cuffia, grazie alla conquista della FA Cup che ha di fatto salvato la stagione, altrimenti fallimentare. Gli inglesi avevano messo nel mirino proprio Bremer. Nelle ultime ore potrebbe esserci stata la svolta definitiva.

Una svolta che riguarda indirettamente il brasiliano. Il Man Utd, infatti, avrebbe trovato un accordo da 70 milioni di sterline (ovvero circa 83 milioni di euro) con Jarrad Branthwaite, difensore inglese dell’Everton di 21 anni dal futuro radioso. Negli ultimi giorni c’è stata un’accelerata e la fumata bianca è dietro l’angolo, come riportato dal britannico The Times. Questa indirettamente è una grande notizia per la Juve, una svolta in positivo, in quanto, naturalmente con l’arrivo dell’inglese, la pista Bremer verrebbe definitivamente accantonata. Facendo tirare un bel sospiro di sollievo all’ambiente bianconero, almeno per ora.