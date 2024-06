È ufficiale, la Juve cede un attaccante: ha firmato con un altro club

La Juve saluta un attaccante: ha già firmato il contratto con il suo nuovo club, l’addio è ufficiale

Cristiano Giuntoli è alle prese con grandi manovre che potrebbero stravolgere la rosa a disposizione di Thiago Motta in tutti i reparti, ma non è solo tra gli uomini che si devono cercare le operazioni più interessanti in casa Juve. Infatti, anche tra le donne di sicuro non mancano i rumors sul calciomercato.

Sono le ore di Alisha Lehmann, star dei social e trequartista che potrebbe presto vestire la maglia della Juventus Women, arrivando in coppia con il fidanzato Douglas Luiz, per un doppio trasferimento dall’Aston Villa ai bianconeri, e per una cifra piuttosto corposa. Ma non è solo attorno alla biondissima fantasista che si concentrano le attenzioni della dirigenza, ma anche sul calciomercato in uscita.

Madama, in attesa del possibile arrivo di un nuovo bomber in entrata (Morata è in cima alla lista), ha salutato una sua calciatrice: Lineth Beerensteyn, infatti, è tornata in Germania, lì dove aveva già vestito la maglia del Bayern Monaco dal 2017 al 2022. La calciatrice aveva fatto molto bene con la maglia dei bavaresi, conquistando anche un titolo nel 2020/21. La cessione da parte della Juve era nell’aria da giorni, ora è arrivata anche l’ufficialità.

Juventus Women, Beerensteyn lascia i bianconeri e passa al Wolfsburg

Con la maglia bianconera, l’attaccante ha segnato 22 gol in 66 presenze, festeggiando anche i successi in Coppa Italia e in Supercoppa italiana. Ora, però, è arrivato il momento di chiudere l’esperienza nel nostro Paese e di trasferirsi in Germania, campionato che conosce bene e dove la aspetta il Wolfsburg.

Beerensteyn ha già firmato il nuovo contratto fino al 2026 e ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club: “Sono molto felice di trasferirmi in questo grande club, ha una grande storia e un grande potenziale per vincere titoli. Mi piace molto lo stile di gioco del Wolfsburg e penso che qui potrò ancora crescere ulteriormente come giocatrice”, ha detto.

E ha anche aggiunto che spera il suo arrivi possa aiutare la società a vincere nuovi titoli e che allo stesso tempo possa servirle completare il percorso di crescita professionale. “Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo viaggio“, ha concluso. A 27 anni, l’olandese ha già fatto tanto, ma ha intenzione di restare ai vertici ancora per qualche stagione. Nell’ultima stagione a Torino, aveva realizzato 7 gol e 6 assist in campionato, in 24 presenze.