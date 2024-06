Juventus, l’acquisto magico fa impazzire i tifosi: adesso è UFFICIALE

Juventus, i tifosi non stanno nella pelle. L’acquisto mette tutti d’accordo: nessuno avrebbe il coraggio di opporsi.

La prima fase di vendita libera ha fatto, nel vero senso della parola, il botto. Ha fatto registrare numeri di paura, evidenziando come l’interesse dei tifosi si sia magicamente risvegliato in vista del nuovo ciclo della squadra bianconera e dell’arrivo di Thiago Motta in panchina.

La corsa all’abbonamento è partita non appena la società ha ufficializzato l’inizio della campagna ed è già iniziato, alla luce di ciò, il countdown in vista del prossimo campionato. Sono tre, come vi avevamo già spiegato qui, le formule proposte ai tifosi juventini, ciascuna delle quali prevede vantaggi e benefici diversi. La più completa è la Star, che a partire da un costo di 718 euro assicura privilegi relativi alla membership e un bel welcome pack. Il cambio nome, nel caso in cui si sottoscriva questo tipo di abbonamento, è senza limiti: inoltre, ci sono vari sconti di cui usufruire ed è possibile ottenere, infine, il 51% sull’eventuale rivendita dei posti.

Quello che vogliamo capire in questa sede, invece, è: si può regalare un abbonamento per vedere le partite della Juventus?

Juventus, tifosi su di giri: l’acquisto che mette tutti d’accordo

La risposta è sì: basta sapere cosa fare e sarà possibile sorprendere qualcuno con una tessera che darà libero accesso alle gare casalinghe all’Allianz Stadium. Ecco allora, qui di seguito, tutto quello che c’è da sapere nel caso in cui s’intenda effettivamente regalare un abbonamento a una persona a noi cara.

Innanzitutto, l’acquisto dell’abbonamento stagionale si dovrà effettuare o tramite il sito ufficiale della Juventus, o attraverso i canali autorizzati. Già durante il procedimento sarà possibile inserire i dati del destinatario del regalo, ma subito dopo occorrerà fare una cosa.

Per essere certi che l’abbonamento appena sottoscritto venga realmente trasferito al nome del destinatario, sarà necessario contattare il servizio clienti della Juventus. Archiviato anche quest’altro step, via libera alla sorpresa: potrai dare la bella notizia al bianconero doc che hai deciso di sorprendere e informarlo, contestualmente, di tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione. Potrà beneficiare, a seconda del tipo di abbonamento che avrai deciso di acquistare, di sconti sugli articoli del club, ma anche usufruire di benefici esclusivi. Un regalo con i fiocchi, dunque, che, ne siamo certi, manderà in brodo di giuggiole chiunque avrà l’onore di riceverlo.