Juventus, ultim’ora UFFICIALE: grave infortunio e tifosi disperati. C’è la lesione dopo la prima diagnosi che non lasciava ben sperare.

Le sue lacrime hanno fatto capire, sin da subito, che si trattava di qualcosa di davvero grave. Adesso, dopo una prima diagnosi che comunque andava verso questa direzione, è anche arrivata l’ufficialità: Kostic dice addio all’Europeo.

L’esterno mancino di proprietà della Juventus si è fatto male al debutto, sul finire del primo tempo, contro l’Inghilterra. Subito sostituito, si è fatto tutto il campo per arrivare in panchina emozionato: aveva capito che si trattava di qualcosa di grosso. E adesso è anche ufficiale la diagnosi, così come comunicato dallo staff tecnico della Serbia.

Juventus, Kostic ha chiuso l’Europeo

Legamento del collaterale del ginocchio. Questo è lo status dell’infortunio di Kostic che quindi non solo chiude in anticipo la manifestazione continentale, ma inizia con il piede sbagliato, purtroppo, anche la prossima. Ci vorrà del tempo per rivederlo in campo al massimo della forma, ed è una notizia che ovviamente tocca anche Giuntoli.

Sì, perché Kostic era uno di quegli elementi in uscita con il quale monetizzare per finanziare i prossimi colpi di mercato. Così evidentemente non sarà e si dovranno trovare altre soluzioni dentro il club bianconero. Umanamente, comunque, dispiace: quando un professionista perde una manifestazione così importante come l’Europeo per un problema fisico c’è delusione e amarezza. Da parte di tutta la redazione di Juvelive.it auguriamo una pronta guarigione al giocatore.