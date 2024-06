Addio alla Juve, lo prende il Real Madrid per 50 milioni

Prende forma il mercato della Juventus, ma le sorprese in negativo non mancano affatto: Giuntoli incassa la sconfitta

La Juventus sta lavorando al cento per cento sul mercato. Dopo l’annuncio ufficiale di Thiago Motta ora le attenzioni della dirigenza bianconera sono tutte indirizzate a soddisfare il nuovo allenatore. Per costruire una Juve vincente, sia in campionato che in Champions League, occorrono sia calciatori di livello assoluto che giovani in rampa di lancio.

Per questo motivo Cristiano Giuntoli, uno che di giovani speranze se ne intende avendolo dimostrato nei suoi anni a Napoli, sta sondando una serie di calciatori molto interessanti: giovani ma già con alle spalle una certa esperienza internazionale. Un mix che si dimostra come al solito vincente. Tra i tanti calciatori visionati dal football director bianconero ce n’è uno che ha le attenzioni di mezza Europa su di sé, Real Madrid compreso. Stiamo parlando del difensore centrale classe 2005 Leny Yoro.

Juventus: piace Yoro, ma Real Madrid fa sul serio

Il reparto difensivo, forse, è quello che meno degli altri merita di essere lucidato a dovere. Però è pur sempre un reparto cruciale che merita di essere potenziato con nomi freschi e in gamba. Leny Yoro, difensore del Lille, sarebbe a dir poco perfetto per la squadra appena data in mano a Motta.

Nonostante la giovanissima età, il francese gioca in Ligue 1 dalla stagione 2021/2022 (quindi ha esordito nel massimo campionato transalpino a nemmeno 16 anni). Ha stregato tutti gli allenatori che sono passati per la formazione francese, compreso Paulo Fonseca, neo allenatore del Milan.

Un profilo come il suo non può non piacere a molte big europee: su di lui, oltre a Juventus e Liverpool, è piombato anche il Real Madrid che in questa stagione – a causa dei seri infortuni di Eder Militao e David Alaba – ha sofferto davvero tanto in difesa. Florentino Perez vuole assicurarsi un difensore di prospettiva e Yoro, da questo punto di vista, sarebbe il profilo perfetto per una squadra come quella madrilena. A tal punto che avrebbe intenzione di mettere sul piatto almeno 50 milioni di euro, una cifra mostre per un ragazzo ancora giovanissimo. Difficilmente la Juventus riuscirà mettere i bastoni fra le ruote al Real Madrid: una cifra che supera i 50 milioni per un solo calciatore non è nei piani della dirigenza bianconera, a meno di cessioni importanti. Ma il mercato, come la storia recente dimostra, è sempre pieno di sorprese.