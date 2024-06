Colloquio con Thiago Motta: batticuore Douglas Luiz, ecco cosa sta succedendo

Colloquio con Thiago Motta, la trattativa per il centrocampista brasiliano è ormai ai dettagli.

Cristiano Giuntoli ha individuato in Douglas Luiz il centrocampista perfetto per sistemare la mediana bianconera. Il brasiliano, attualmente impegnato con la sua nazionale con la quale prenderà parte all’imminente Copa America negli Stati Uniti, è sempre più vicino alla Juventus. E con ogni probabilità il primo acquisto della sessione estiva del calciomercato sarà proprio lui.

Douglas Luiz, il cui cartellino appartiene all’Aston Villa, è uno di quei “tuttocampisti” capaci di ricoprire contemporaneamente più ruoli. Bravo in fase di interdizione ma anche in quella di impostazione: chi lo trova, insomma, trova un tesoro. La trattativa, come vi raccontiamo ormai da diversi giorni, è ai dettagli. Il responsabile dell’area tecnica bianconera ha trovato l’accordo sia con l’entourage del calciatore sia con il club di Birmingham. In Inghilterra finiranno, come contropartite, due attuali tesserati della Juventus. Si tratta di Samuel Iling Jr. e Weston McKennie. Per entrambi si tratta di un ritorno oltremanica: il primo è cresciuto nel Chelsea e faceva gola a diversi club di Premier League; il secondo invece due stagioni fa era stato ceduto in prestito per cinque mesi al Leeds.

Colloquio con Thiago Motta, Pedullà: “Vuole fortemente la Juve”

Tra i due, quello che lascerà un po’ a malincuore la Juventus è sicuramente McKennie. Dopo una buona stagione a Torino il centrocampista statunitense sarebbe rimasto senza problemi. Le cose sono cambiate, tuttavia, non appena ha saputo che non ci sarebbe stato alcun rinnovo.

Pedullà: “Mckennie fino a 20 giorni fa voleva rimanere alla Juve quando ha capito che il rinnovo non ci sarebbe stato, ha aperto al trasferimento. Le parti stanno trattando per chiudere.

Douglas Luiz vuole fortemente la Juve e ha parlato con Motta che lo ritiene indispensabile"

Lo ha riportato tramite i suoi canali ufficiali l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che ha poi aggiunto che le parti stanno per chiudere. Il problema relativo all’ingaggio di McKennie, infatti, è di quelli risolvibili e non ostacolerà la trattativa. “Douglas Luiz vuole fortemente la Juve e ha parlato con Motta che lo ritiene indispensabile”, ha poi aggiunto il noto giornalista che lavora per l’emittente Sportitalia.