Colpo scudetto della Juve, arriva dal Bayern per 28 milioni: trema l’Inter!

La Juventus intende soffiare il colpo estivo all’Inter, occasione dal Bayern Monaco: ecco cosa sta succedendo

L’obiettivo della Juventus è quello di ripartire e, magari, cercare di ottenere qualcosa di più rispetto ad una Coppa Italia conquistata la passata stagione. Il post Massimiliano Allegri ha un nome ed un cognome: Thiago Motta. L’italo-brasiliano, dopo l’ottima stagione disputata alla guida del Bologna, è stato scelto come nuovo condottiero dei bianconeri.

Il tecnico, a quanto pare, ha le idee molto chiare su come rinforzare la rosa per il prossimo campionato. La lista dei desideri è stata presentata alla dirigenza. L’obiettivo principale è quello di assicurarsi le prestazioni del calciatore in uscita dal Bayern Monaco. Bisogna fare molto presto ed attenzione visto che, su di lui, è piombata anche l’Inter. L’atleta in questione è Leon Goretzka, forte centrocampista in forza ai bavaresi.

Juventus, colpo Goretzka dal Bayern: Inter superata?

Il suo cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Il suo nome, a dire il vero, è sempre piaciuto alla ‘Vecchia Signora’ che lo segue con molto interesse. Il classe ’95, nonostante non sia stato schierato quasi sempre dal primo minuto, è riuscito a collezionare gol e assist (rispettivamente 6 e 11) in questa stagione da dimenticare per il Bayern (zero titoli conquistati).

Il suo obiettivo principale, però, era quello di entrare a far parte della lista dei 26 convocati della Germania in questi campionati Europei. Purtroppo per lui, però, il commissario tecnico Julian Nagelsmann ha optato per altre scelte lasciandolo a casa a tifare per i suoi compagni. A quanto pare anche il Bayern ha serie intenzioni di cederlo al migliore offerente.

Non è da escludere, a questo punto, che nella trattativa che lo porterebbe a vestire la casacca bianconera possa essere inserito anche Federico Chiesa. Il nazionale azzurro, attualmente impegnato agli Europei, piace (e non poco) al Bayern che intendono ingaggiarlo per rinforzare il reparto offensivo. Nel frattempo i colloqui, tra le due parti, continuano. I rapporti tra le due società sono sempre stati ottimi: lo dimostra l’ultima trattativa che ha portato il difensore olandese De Ligt in Baviera.

L’Inter, di Beppe Marotta da sempre interessata al centrocampista tedesco, rischia di essere anticipata dalla Juve che comunque, allo stato attuale dell’arte, non considera Goretzka un profilo prioritario. Le attenzioni della “Vecchia Signora” sono infatti rivolte principalmente a Douglas Luiz e Koopmeiners. Staremo a vedere, però, se il canale con il Bayern possa essere nuovamente battuto nel caso in cui si presentassero condizioni soddisfacenti.