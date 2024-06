Marcell Jacobs, clamorosa decisione dopo il trionfo agli Europei: è ufficiale

La decisione che ha preso Marcell Jacobs ha lasciato tutti senza parole. Il campione d’Europa ormai ha deciso, è ufficiale. Ecco perché nessuno se lo aspettava

Marcell Jacobs è pronto a partire per Parigi, dove difenderà l’oro olimpico vinto tre anni fa. L’atleta di origini statunitensi ha appena vinto gli Europei di Roma e arriverà in Francia in forma smagliante. I prossimi Giochi Olimpici potrebbero rappresentare una grande occasione per confermare a tutti di essere l’atleta più veloce del pianeta, ma la concorrenza sarà numerosa e spietata.

Tutti aspettano Jacobs al varco e, per questo motivo, l’azzurro dovrà essere perfetto. I problemi fisici dello scorso anno sembrano ormai un lontano ricordo, ma in queste ore Jacobs sta facendo parlare di sé per qualcosa che non riguarda la pista di atletica. Ormai è tutto ufficiale e non si può tornare indietro, la notizia ha lasciato tutti senza parole, ma i tifosi di Marcell sono davvero entusiasti di questa novità.

Jacobs sbarca su Netflix: ecco la data

Marcell Jacobs ha appena vinto due medaglie d’oro agli Europei di Roma. La stella dell’atletica leggera ha trionfato nei cento metri, ma ha conquistato anche la 4×100, insieme ai suoi compagni di squadra Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta e Filippo Tortu. Il prossimo 2 luglio Jacobs sarà tra i protagonisti di Sprint, una docu-serie prodotta da Netflix dedicata al mondo dell’atletica.

Insieme a lui ci saranno anche altri atleti, come Noah Lyles, Fred Kerley, Sha’Carri Richardson e Shelly-Ann Fraser-Price. Tra gli intervistati ci sarà anche Usain Bolt, leggenda dell’atletica leggera e primatista di medaglie olimpiche e mondiali. In questa serie, i campioni di ieri e di oggi racconteranno il mondo dell’atletica e daranno ai telespettatori la loro testimonianza, parlando di uno degli sport più seguiti e amati al mondo.

La serie sarà disponibile in Italia a partire dal 2 luglio, Netflix non ha ancora specificato il numero degli episodi, ma il prodotto non dovrebbe superare le tre ore totali. Marcell Jacobs sarà uno dei protagonisti ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi, ma lo vedremo anche in una serie televisiva sull’atletica tra qualche giorno. La notizia ha entusiasmato i suoi tifosi, i quali non vedono l’ora di ascoltare le sue parole e toccare con mani le emozioni e le sensazioni provate da uno degli uomini più veloci del pianeta. L’attesa sta per finire: è ormai solo una questione di giorni.