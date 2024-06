Promessa d’amore alla Juventus: il ribaltone è UFFICIALE

Promessa d’amore alla Juventus, il giocatore ha appena dichiarato di voler restare a Torino. Niente cessione.

Il calciomercato estivo, oltre a non essere ufficialmente iniziato – bisognerà attendere luglio – non è neppure decollato. Le big d’Europa, tuttavia, hanno già le idee chiare sugli obiettivi da perseguire, continuando a muoversi sottotraccia.

La Juventus dà l’impressione di essere una delle più attive, quantomeno in Italia. Cristiano Giuntoli, responsabile dell’area tecnica bianconera, sta facendo il possibile per consegnare al nuovo allenatore Thiago Motta una rosa di qualità e che possa reggere tranquillamente tre competizioni. Anzi quattro, dal momento che nell’estate 2025 la Signora sarà impegnata anche nel nuovissimo Mondiale per Club. In attesa dei primi acquisti, bisogna capire innanzitutto chi farà ancora parte della Juventus tra quelli che sono ancora sotto contratto. Capitan Danilo, ad esempio, uno dei fedelissimi dell’ex allenatore Massimiliano Allegri, la cui permanenza a Torino non è per nulla scontata. Il contratto del difensore brasiliano, attualmente impegnato con la sua nazionale nei preparativi per la Copa America, scade nel 2025, anche se è presente una clausola che prevede un rinnovo automatico di un anno.

Promessa d’amore alla Juventus, le parole di Danilo dal ritiro del Brasile

La volontà di Danilo, in ogni caso, è quella di restare alla Juventus. E l’ha confermato anche dal ritiro del Brasile, dove in un’intervista ha parlato anche del suo futuro.

#Danilo ai media brasiliani dal ritiro della sua Nazionale: “Posso dire che è impossibile lasciare la #Juventus. Sono totalmente concentrato sul progetto Juventus con #ThiagoMotta, che è appena arrivato. È un allenatore che ha un’idea di calcio molto moderna”. — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) June 19, 2024

“Posso dire che è impossibile lasciare la Juventus – queste le parole del difensore riportate dal giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese – Sono totalmente concentrato sul progetto Juventus con Motta, che è appena arrivato. È un allenatore che ha un’idea di calcio molto moderna”.