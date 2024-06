Torna Bernardeschi per 7 milioni, ultim’ora folle

Ritorno in vista per Federico Bernardeschi in Serie A con il centrocampista offensivo che viene valutato circa 7 milioni di euro

Trasferitosi al Toronto nell’estate del 2022 una volta scaduto il suo contratto con la Juventus, Federico Bernardeschi starebbe valutando di tornare in Serie A a partire dal prossimo campionato.

Negli scorsi mesi si è parlato spesso di un suo possibile ritorno in Italia e questa potrebbe essere la volta buona. L’avventura di Federico Bernardeschi in Canada può considerarsi positiva a livello personale con il giocatore che è diventato da subito un punto di riferimento per il proprio club ma la squadra ha fatto fatica ad imporsi nonostante l’ingente campagna acquisti. Ora per il classe 1994 sembra profilarsi la possibilità di tornare nel nostro campionato.

Calciomercato, idea Bernardeschi in Serie A: costo del cartellino di 7 milioni

La Fiorentina starebbe pensando all’acquisto di Federico Bernardeschi in vista della prossima stagione. Per il centrocampista offensivo si tratterebbe di un ritorno considerato che la Juventus lo prelevò proprio dai viola nel 2017.

La richiesta del Toronto Fc per il cartellino è di circa 7 milioni di euro ma non è da escludere che l’affare possa concludersi intorno ai 5 milioni. Il giocatore piace a Raffaele Palladino, neo allenatore dei viola che sarebbe felice di averlo già a partire dal ritiro in vista della nuova stagione. Il reparto offensivo della Fiorentina potrebbe essere rivoluzionato in vista del prossimo campionato con diversi calciatori pronti a salutare in estate.

Andrea Belotti dirà addio dopo il prestito di sei mesi dalla Roma così come Nzola potrebbe salutare i viola una volta andato via Vincenzo Italiano che lo aveva fortemente voluto un anno fa. Da capire poi il destino di Nico Gonzalez e Ikone che hanno diversi estimatori sia in Italia che nel resto d’Europa. Una volta chiuse le cessioni la Fiorentina potrebbe chiudere il colpo Bernardeschi riportando in Serie A il calciatore desideroso di rilanciarsi anche in ottica maglia azzurra. In Italia anche il Bologna aveva pensato ad un suo acquisto un anno fa con i rossoblu che non hanno però chiuso l’affare considerata anche la presenza di Riccardo Orsolini nel suo ruolo. Oltre alla Fiorentina anche Monza e Como osservano la situazione con i due club che potrebbero inserirsi nell’affare qualora i viola non dovessero trovare l’intesa con il giocatore e con il club canadese.