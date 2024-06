Zirkzee alla Juventus: l’annuncio in diretta spalanca le porte

Zirkzee alla Juventus, l’annuncio del giornalista spalanca le porte di un approdo in bianconero dell’attaccante del Bologna. Milan superato

Quello di Joshua Zirkzee è il nome dell’estate. Lascerà il Bologna, lo sappiamo, dopo aver conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. E su di lui prima si è mossa la Juventus, poi è arrivato il Milan.

I rossoneri sembravano essere davvero sul punto di chiusura dell’operazione di mercato, ma alla fine si sono scontrati sulle richieste astronomiche di commissioni che sono state piazzate dagli agenti del giocatore. Almeno quindici milioni di euro, una cifra che il Milan, ovviamente, non ha nessuna intenzione di sganciare. Da quel momento in poi si è aperto un nuovo fronte, con un ritorno in auge della Juventus che spera di fare colpo sul giocatore anche per via della presenza in panchina di Thiago Motta. Voci di mercato, indiscrezioni, di concreto c’è poco. Forse. Perché le parole di Maurizio Pistocchi, ex giornalista Mediaset che ha parlato a Milanlive.it, di spazio alle interpretazioni non ne lasciano.

Zirkzee alla Juventus, le parole di Pistocchi

“Le mie fonti mi hanno detto da tempo che Zirkzee andrà alla Juventus. Se c’è una richiesta di commissioni di un certo tipo, è abbastanza evidente che questi accordi siano stati presi da tempo. Non è che arrivi a giugno per prendere un giocatore come lui e non sei già d’accordo con l’agente. Zirkzee è molto forte, però io farei una scelta diversa”.

Insomma, un Pistocchi che non ha nessun dubbio sul futuro del calciatore olandese del Bologna, che quindi dovrebbe essere il nuovo centravanti bianconero insieme a Vlahovic. E magari anche con Chiesa, per un tridente incredibile, di quelli che possono davvero stravolgere il campionato, di quelli che fanno sognare ad occhi aperti i tifosi della Juventus.