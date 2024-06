Charles Leclerc via, rivoluzione totale in Formula 1: il suo nuovo team

Il monegasco è diventato protagonista di un’indiscrezione clamorosa, ecco dove andrebbe e quando

Manca sempre meno al prossimo Gran Premio di Formula 1. Dopo due settimane di pausa il circus vola in Spagna, dove si disputerà la decima gara della stagione. Due weekend fa, in Canada, ha vinto Max Verstappen davanti a Lando Norris e George Russell. Un weekend disastroso per le due Ferrari, che dopo lo straordinario trionfo a Monte Carlo, si sono entrambe ritirate a Montreal.

In Spagna cercheranno il riscatto, soprattutto in considerazione delle ottime prestazioni dei weekend precedenti dove le due monoposto rosse erano sembrate, insieme a McLaren, le uniche a poter dare filo da torcere alla Red Bull. Nel frattempo il mercato piloti continua a are da protagonista. Carlos Sainz è ancora alla ricerca di una scuderia che possa offrirgli una monoposto competitiva per le prossime stagioni, con Red Bull e Mercedes che ormai hanno escluso lo spagnolo dai loro piani. Improvvisamente, però, anche Charles Leclerc è diventato protagonista dei rumors di mercato, in un’indiscrezione clamorosa che potrebbe sconvolgere l’intero circus.

Leclerc via da Ferrari, dalla Spagna non hanno dubbi: l’indiscrezione

L’annuncio dell’approdo di Lewis Hamilton in Ferrari a partire dal 2025 ha, senza dubbio, acceso una fiamma vivissima all’interno del paddock, che ormai è impaziente di vedere in britannico in rosso.

C’è però un’indiscrezione che potrebbe rimescolare le carte in tavola, e questa volta c’è Charles Leclerc al centro. Il sito donbalon.com ha lanciato l’ipotesi di un clamoroso addio di Charles Leclerc al termine della stagione. Secondo gli spagnolo il monegasco potrebbe lasciare la Ferrari, e Toto Wolff sarebbe seriamente intenzionato a portarlo a Brackley. A farne le spese? George Russell, che lascerebbe il posto a Leclerc per una monoposto al fianco di Kimi Antonelli, giovane promessa italiana ormai sempre più vicina alla Mercedes.

A quanto pare nel contratto di Leclerc, di cui non si conosce la scadenza (si ipotizza il 2029) ci sarebbe una clausola che potrebbe svincolare il pilota. Da qui le insistenti voci su un suo possibile addio. Tutto questo farebbe parte del progetto di Toto Wolff, che vorrebbe rivoluzionare interamente il team per tornare subito a competere per il titolo. Un addio, quello di Charles Leclerc, che avrebbe del clamoroso visto il legame del monegasco con la Ferrari fin dalla tenera età.