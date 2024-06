Dalla Juventus al Real Madrid: game over Giuntoli, così salta tutto

Dalla Juventus al Real Madrid, anche i Blancos sul centrocampista bianconero: il rinnovo si allontana di nuovo.

La colpa, a quanto pare, è del tempo. Dalla fine del campionato e l’inizio dell’Europeo ne è trascorso troppo poco per poter prendere una decisione riguardo al suo futuro. Soltanto una “scusa” o c’è dell’altro? Fatto sta che Adrien Rabiot ha glissato ancora una volta su cosa intende fare nella prossima stagione. Rinnova con la Juventus oppure fa le valigie e va via da Torino (destinazione Premier League)?

Un interrogativo che molto probabilmente ci accompagnerà nelle prossime settimane. Ed a cui nessuno, al momento, sa dare una risposta, se non il diretto interessato. Il centrocampista francese, intanto, vuole restare concentrato sulla sua Francia, che a Euro 2024 ha esordito con una vittoria – tutt’altro che convincente – contro l’Austria. L’ex PSG è partito titolare, disputando anche un’ottima gara. Insomma, il fatto di non sapere quale maglia indosserà il prossimo anno per adesso non lo distrae: “Ci sono persone che lavorano per me – ha detto ieri Rabiot in conferenza stampa – Quello che mi piacerebbe fare in futuro per ora lo tengo per me, ma non sono preoccupato per il mio futuro”.

Dalla Juventus al Real Madrid, la “colonia” francese prova a convincere Rabiot

La Juventus, dunque, può attendere. Nel frattempo le “spasimanti” di Rabiot continuano a farsi vive con la madre-agente, Veronique.

🗣️ Emanuele Gamba ai microfoni di @calciomercatoit su @tvplayofficial: “Mi dicono di stare attento al #RealMadrid, che potrebbe avere un interesse su #Rabiot alla luce del fatto che Kroos si ritirerà e Modric avrà un anno in più. Considerando che lì c’è una colonia francese che… pic.twitter.com/L2zob4vXaG — Riccardo Meloni (@RiccardoMeloni4) June 19, 2024

Oltre a diversi club della Premier League, sembra che abbia messo gli occhi sullo juventino anche il Real Madrid, che dovrà presto colmare l’enorme vuoto, in quella zona di campo, lasciato da Toni Kroos (dopo l’Europeo il tedesco attaccherà le scarpette al chiodo). I Blancos, secondo Emanuele Gamba, intervenuto ieri a TvPlay di Calciomercato.it, i Blancos fanno sul serio sul giocatore transalpino. A Madrid, adesso, c’è una vera e propria “colonia” francese, destinata ad ingrossarsi dopo l’arrivo di Kylian Mbappé. E questa potrebbe essere una “leva” importante per convincere Rabiot.