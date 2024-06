La Copa America su Sportitalia: tutta la programmazione della competizione

Ecco tutte le informazioni utili per guardare tutte le gare della Copa America sul canale gratuito Sportitalia.

Questi sono giorni molto intensi per gli amanti del calcio, considerando sia le varie trattative di calciomercato che le gare dell’Europeo. Da venerdì scorso, infatti, è iniziata la massima competizione europea per le nazionali, dove l’Italia di Luciano Spalletti ha esordito con la vittoria per 2-1 sull’Albania.

Dopo questo successo, di fatto, gli azzurri saranno impegnati questa sera contro la Spagna in un match che potrebbe essere già fondamentale per il passaggio del turno agli ottavi di finale. Tuttavia, per gli amanti del calcio c’è da segnalare anche l’arrivo della Copa America. A differenza dell’Europeo, però, le partite di questa manifestazione sportiva così importante le si potranno vedere tutte in maniera gratuita, visto che saranno trasmesse da ‘Sportitalia’. Ma andiamo a vedere la programmazione del canale televisivo per il match inaugurale del torneo tra l’Argentina di Lionel Messi ed il Canada.

Copa America, ecco come vedere le partite su Sportitalia

La partita tra i campioni del Mondo in carica ed i canadesi, di fatto, sarà trasmessa in diretta ed esclusiva in chiaro e gratuitamente su Sportitalia ( esattamente sul canale 60 del digitale terrestre) alle ore 2.00 di venerdì 21 giugno 2024 con la telecronaca di Francesco Letizia.

Per gli appassionati del calciosudamericano, e non solo, Sportitalia dà anche la possibilità di vedere in replica questo match, ovvero sempre sul canale 60 nella giornata di venerdì alle ore 9.00 ed alle ore 13.00.

Sportitalia, quindi, farà un bel regalo a chi ama lo sport più seguito al mondo, visto che tutte le 32 partite della Copa America saranno trasmesse gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre, cioè senza bisogno di nessun abbonamento. L’emittente televisiva, inoltre, offrirà anche la possibilità di vedere studi pre e post partita con commenti in diretta, curiosità ed approfondimenti anche grazie al lavoro dei suoi inviati.

La programmazione di Sportitalia, inoltre, sarà possibile guardala anche on demand sull’applicazione App Sportitalia. Con l’utilizzo dell’app, di fatto, si potranno guardare le partite della Copa America ovunque ci si trovi, anche in vacanza. Tale applicazione si può scaricare da dispositivi IOS e Android ed è anche visibile con Google Chromecast, Amazon FireStick e Android Tv, Rakuten Tv E Samsung Tv. E’ stata anche confermata la possibilità di accedere alle news più importanti del momento in maniera del tutto gratuita.