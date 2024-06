Un campione della Fiorentina alla Juve, annuncio ufficiale

Arriva la rivelazione sul possibile passaggio di un giocatore della Fiorentina alla Juventus con la trattativa ad un passo dalla chiusura.

Da sempre la Juventus guarda con attenzione in casa Fiorentina per quello che riguarda il mercato. Da Baggio a Bernardeschi, passando per Chiesa e Vlahovic, sono molti i giocatori che sono passati dai viola ai bianconeri.

Nelle ultime ore è giunta una rivelazione su un possibile affare tra le due squadre che però non è andato in porto durante lo scorso gennaio. Una richiesta di Massimiliano Allegri che non è stata esaudita per volere della Fiorentina che ha deciso di trattenere il calciatore agli ordini di Vincenzo Italiano. Non è però da escludere che le parti possano riavvicinarsi durante la sessione di mercato estiva.

Calciomercato, nuovo affare Juventus-Fiorentina: la rivelazione

Intervistato da Calciomercato.com, Enzo Raiola ha parlato di Giacomo Bonaventura, rivelando che è stato ad un passo dalla Juventus durante la sessione di mercato invernale.

Il procuratore del centrocampista ha affermato che il calciatore era stato richiesto espressamente da Massimiliano Allegri: “Bonaventura è stato molto vicino alla Juventus durante il mercato di gennaio. Allegri lo voleva per aiutare la squadra che stava facendo fatica ad esprimere gioco. La Fiorentina era però in lotta su tre competizioni e per un posto in Europa e non ha voluto liberarlo“. Un affare saltato proprio all’ultimo che avrebbe potuto portare un’altra stella dei viola in bianconero.

Ora il classe 1989 è giunto a pochi giorni dalla scadenza del contratto ed è libero di trovare una nuova sistemazione. La Juventus ha scelto Thiago Motta in panchina e non è da escludere che un giocatore della qualità ed esperienza di Giacomo Bonaventura possa far comodo al tecnico italo-brasiliano andando ad accettare il trasferimento in bianconero. Ci sono diverse squadre sulle tracce dell’ex Milan che in questi giorni sta prendendo tempo per valutare la scelta giusta per il suo futuro.

Una delle strade maggiormente percorribili al momento appare quella che porta a Bologna. Il club rossoblu ha scelto Vincenzo Italiano per la propria panchina con il tecnico che ha avuto Bonaventura per tre anni a Firenze, facendone spesso un punto fermo della propria formazione. L’accesso in Champions League degli emiliani potrebbe favorire l’affare con Sartori e Di Vaio che sanno di dover allargare l’organico per poter competere su tre fronti in vista della prossima stagione.