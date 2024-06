100 milioni per Leao: anche la Juventus è spalle al muro

Calciomercato Juventus, l’intreccio di mercato con il Milan si potrebbe chiudere in questo modo. Anche Giuntoli è con le spalle al muro

La Juventus ha pensato a Zirkzee, lo sappiamo. E ci ha pensato anche al Milan che, però, è andato muro contro muro quando ha sentito le commissioni da versare agli agenti dell’olandese: si è parlato di 15milioni di euro, una cifra altissima che i rossoneri non hanno nessuna intenzione di versare.

Forse, solamente in un modo Ibrahimovic potrebbe chiudere l’operazione di mercato: trovando quei soldi che servono per prendere il bolognese e magari un altro giocatore. E questi soldi potrebbero anche arrivare dall’addio di Leao. Il portoghese come sappiamo è finito nel mirino di qualche club arabo pronto a versare nelle casse rossonere la bellezza di 100milioni di euro.

Juve spalle al muro: il Milan prende Zirkzee così

A spiegare quello che potrebbe succedere soprattutto se dovesse arrivare un’offerta del genere al Milan ci ha pensato Sandro Sabatini, che è intervenuto ai microfoni di Radio Radio. “Leao? L’altra sera due o tre sgasate, poco o nulla. Finché c’è stato lui a sinistra tanto fumo e niente arrosto. Poi dopo essere stato sostituito dalla sinistra sono nati i gol del Portogallo. Se viene venduto a 100milioni di euro si possono prendere Zirkzee è un altro. Ci penserei, ma dubito che vada in Arabia. Se ci va a 24 anni vuole dire che nella vita vuole fare il cantante”.

Insomma, con quei soldi il Milan potrebbe affondare il colpo per Zirkzee con la Juventus (rientrata in corsa quando ha capito che le cose a Milano non stavano andando per il verso giusto) che si ritroverebbe, evidentemente, con le spalle al muro e con poche possibilità di prendere il giocatore. Un classico intreccio di mercato quindi. Che potrebbe costare caro ai bianconeri.