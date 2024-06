Bye bye Juve, si chiude con la Lazio sulla base di 20 milioni

La Juventus deve dire addio a un giocatore molto importante per Cristiano Giuntoli: la Lazio ha intenzione di chiudere al più presto

Cristiano Giuntoli è al lavoro per rendere la Juventus il più completa possibile per la prossima stagione. Saranno settimane intense, che vedranno il club bianconero puntare sugli obiettivi che si è prefissato il direttore sportivo.

Dopo Douglas Luiz, sarà la volta di un altro centrocampista, che potrebbe essere Teun Koopmeiners e poi un difensore: nel mirino c’è Riccardo Calafiori, anche se al momento sia l’Atalanta, sia il Bologna, fanno muro. E c’è un altro giocatore finito nei radar di Giuntoli molto interessante. Si tratta di Mason Greenwood, che ha vissuto l’ultima stagione al Getafe in prestito dal Manchester United dopo alcune vicende giudiziarie. L’interesse della Juve ha generato diverse polemiche proprio per la sua situazione privata, ma allo stesso tempo non ha fermato né la dirigenza né altre squadre che vorrebbero mettere le mani sul giocatore.

Greenwood nell’ultima stagione con il Getafe ha disputato 36 partite tra Liga e Copa del Rey, per un totale di 10 gol e 6 assist. Uno score importante per un esterno offensivo che era stato fermo per diverso tempo. Oltre alla Juventus, anche la Lazio vorrebbe acquistarlo e Claudio Lotito ha già pronta l’offerta.

La Lazio sfida la Juventus per Greenwood: la situazione

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la Juventus si è defilata per la corsa a Greenwood, almeno per il momento. Si è fatta sotto la Lazio, che ha offerto 20 milioni di euro al Manchester United, che però chiede 40 milioni. C’è distanza, l’idea del club biancoceleste è di sopperire a quei 20 milioni al momento dell’eventuale futura rivendita.

Greenwood chiede un ingaggio da almeno 3,5 milioni l’anno e la Serie A è una possibilità molto concreta per il futuro. I media inglesi riferiscono di un’offerta di addirittura 35 milioni dalla Lazio per l’esterno dei Red Devils. Un’ipotesi molto complicata, considerando che la Lazio non è mai stata società da acquisto molto onerosi.

Non resta che attendere per capire come si evolverà la trattativa. Sullo sfondo resta sempre Calvin Stengs, che però non è un’alternativa, bensì un giocatore sul quale la Lazio vorrebbe investire a prescindere. La Juventus, come detto, resta alla finestra magari tenendo aperta l’opzione per il futuro. A meno che non si presenti qualche altro club offrendo 40 milioni cash per Greenwood, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025.