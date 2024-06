Estrazione Superenalotto 21 giugno 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 21 giugno 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 98.

La penultima estrazione di questa afosissima settimana di giugno offre una possibilità che definirla ghiotta non renderebbe bene l’idea. Quella, cioè, di intascare un assegno ricco, ricchissimo. Il jackpot del Superenalotto, in assenza di persone in grado di indovinare la sestina vincente nell’ultimo mese, è salito vertiginosamente.

Sta per sfondare, nello specifico, il muro dei 40 milioni di euro, cosa che accadrà la prossima settimana nel caso in cui questo trend “negativo” dovesse protrarsi ancora. Più precisamente, stasera se ne potrebbero vincere 38,1, somma che senz’altro farà gola a moltissime persone. La somma più alta vinta in occasione dell’estrazione del 20 giugno, invece, è stata pari a 41mila 905,04. Quattro giocatori hanno beccato il premio della categoria punto 5 e a tanto ammonta il premio che ognuno di essi ha portato a casa grazie al 97esimo concorso dell’anno.

Estrazione Superenalotto 21 giugno 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 98

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.