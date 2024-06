Juve, scambio con Miretti: a Torino sbarca un ex centrocampista dell’Inter

By

La Juventus pronta a potenziare il proprio centrocampo. Non solo Douglas Luiz, può arrivare anche un ex giocatore dell’Inter

Avviata la rivoluzione in casa Juventus. Dopo aver ufficializzato l’ingaggio di Thiago Motta, che ha firmato un triennale da 3.5 milioni netti all’anno più bonus, il club ha cominciato a muoversi al fine di costruire una rosa adeguata al suo stile di gioco. La priorità, in tal senso, consisterà nel potenziare il reparto di centrocampo andato spesso in difficoltà nell’ultima stagione.

La trattativa relativa a Douglas Luiz appare in dirittura d’arrivo: nell’affare rientreranno Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea (al posto di Weston McKennie) più un conguaglio da circa 25 milioni in favore dell’Aston Villa. Restano da limare gli ultimi dettagli ma entrambe le società contano di perfezionare l’accordo a stretto giro di posta: i Villains, infatti, devono fare cassa entro il 30 giugno per rispettare gli accordi del Fair Play economico mentre la Vecchia Signora vuole subito accontentare il suo nuovo tecnico.

Il passo successivo consisterà nel riaprire i discorsi con l’Atalanta riguardanti Teun Koopmeiners, valutato intorno ai 60 milioni. La Dea ha aperto alla possibilità di farlo partire ma ha chiesto, a titolo di parziale contropartita, il cartellino di Dean Huijsen. Le parti avranno modo di confrontarsi ancora a breve ma intanto, per cautelarsi, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha iniziato a studiare una serie di piani alternativi all’olandese: uno di questi, a sorpresa, è un’ex Inter disposto a tornare in Serie A per provare a rilanciarsi.

Juventus, Giuntoli sorprende tutti: nel mirino un ex Inter

Parliamo di Geoffrey Kondogbia, che ha chiuso l’ultima annata al Marsiglia totalizzando 41 apparizioni fra tutte le competizioni di cui 29 da titolare “condite” da un gol ed un assist. Il francese, escuso dalla rosa dei convocati per l’Europeo, non rientra nei piani del nuovo mister Roberto De Zerbi che potrebbe invece essere stuzzicato all’idea di puntare su Fabio Miretti. Da qui la richiesta alla dirigenza transpalpina di fare tutto il possibile per provare a portare il classe 2003 in Costa Azzurra.

La Juventus, preso nota del particolare interesse dell’ex tecnico del Sassuolo nei confronti del 20enne (non ritenuto fondamentale da Thiago Motta) sta quindi valutando l’idea di attuare uno scambio comprendente lo stesso Kondogbia. Un’opportunità di mercato che verrà approfondita più avanti. Ora l’attenzione è tutta concentrata su Douglas Luiz che, a Torino, si porterebbe la fidanzata regina dei social Alisha Lehmann. La fumata bianca auspicata da Giuntoli e dall’intero popolo bianconero può arrivare da un momento all’altro.