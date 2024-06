Juventus bloccata: Conte ribalta Thiago Motta

Juventus bloccata, l’allenatore leccese è pronto a scombinare i piani del collega: diktat assoluto riguardo all’eventuale cessione.

Uno juventino purosangue alle falde del Vesuvio. Antonio Conte, un pezzo importante della storia bianconera, nella prossima stagione allenerà il Napoli. E lo farà con l’obiettivo dichiarato di riportare in alto il club azzurro, reduce da un’annata disastrosa, conclusa al decimo posto e fuori da tutto.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, dopo aver cambiato ben 3 allenatori in un anno (Garcia, Mazzarri e Calzona), ha deciso di andare sul sicuro, arruolando uno dei tecnici più apprezzati in circolazione. La presentazione ufficiale di Conte è in programma mercoledì prossimo al Palazzo Reale di Napoli: un posto speciale per un allenatore speciale, che sin dal momento dell’annuncio ha riportato una ventata d’entusiasmo nella città partenopea. “Bisognerà lavorare”, è stata una delle prime affermazioni del tecnico salentino, ovviamente pronunciata in dialetto napoletano. Ma il messaggio è chiarissimo in qualsiasi lingua: lassù ci si può tornare solo con il duro lavoro, sia dentro che fuori dal campo. Prima di capire quali saranno i rinforzi che gli metterà a disposizione l’ex direttore sportivo della Juventus Giovanni Manna, anche lui finito a Napoli, c’è da risolvere qualche caso spinoso.

Juventus bloccata, diktat di Conte: Di Lorenzo non si muove

Ci riferiamo ovviamente a quelli di Giovanni Di Lorenzo e Kvicha Kvaratskhelia, due azzurri che hanno manifestato la volontà, tramite i loro agenti, di andare via da Napoli.

Il procuratore del georgiano, attualmente impegnato all’Europeo, pochi giorni fa ha messo in subbuglio l’intera città, rilasciando delle dichiarazioni esplosive (con tanto di replica della società sui social). Di Lorenzo invece a fine campionato ha fatto intendere, neppure troppo velatamente, che considera conclusa la sua esperienza napoletana. Il terzino della nazionale, a quanto pare, è molto vicino alla Juventus, con la quale avrebbe già un accordo. L’ultima parola, tuttavia, spetta a Conte. Che, secondo quanto riportato dal giornalista Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, “sta per scendere in campo in prima persona, dando un diktat assoluto”. Secondo l’allenatore leccese i due fanno parte del progetto e sono imprescindibili.