Non solo Iling e Barrenechea: accordo raggiunto e nuovo addio Juventus

Lascia subito il club bianconero. Ceduto a titolo definitivo. Ecco la nuova mossa di mercato della Juventus: i dettagli

La Juventus continua a muovere pedine nel calciomercato estivo e stavolta è il giovane Felix Correia a lasciare il club bianconero. L’annuncio è stato dato oggi: il talentuoso classe 2001 è stato ceduto a titolo definitivo al Gil Vicente, club della Primeira Liga portoghese.

Felix Correia, cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, era approdato alla Juventus nel 2019. Nel corso delle stagioni, il giovane attaccante esterno ha mostrato sprazzi di grande talento, tanto da attirare l’attenzione di vari club europei. Tuttavia, le opportunità in prima squadra sono state limitate e la società torinese ha deciso di dare al giocatore l’opportunità di crescere altrove.

Felix Correia lascia la Juventus, va al Gil Vicente

La cessione al Gil Vicente rappresenta una chance importante per Felix Correia di mettersi in mostra in un campionato competitivo come quello portoghese. Il Gil Vicente, che ha concluso la scorsa stagione nella metà alta della classifica, punta a consolidare la propria posizione e a competere per un posto nelle competizioni europee. Correia potrebbe rivelarsi un tassello fondamentale per raggiungere questi obiettivi.

Secondo ‘Gianluca Di Marzio’ di Sky Sport, la trattativa si sarebbe conclusa nelle ultime ore portando all’inevitabile fumata bianca. La Juventus, dal canto suo, prosegue nella sua strategia di rinnovamento e valorizzazione dei giovani talenti, cercando di creare una squadra competitiva sia in Italia che in Europa. La cessione di Correia, sebbene sia una perdita in termini di potenziale futuro, rientra in una logica di crescita e di opportunità per il giocatore, che potrà finalmente trovare continuità di impiego e spazio per esprimere tutto il suo talento.

Nella sua nuova avventura in Portogallo Felix Correia avrà l’opportunità di trovare minutaggio con maggiore continuità, passaggio obbligato per il suo processo di crescita. Intanto la squadra di Thiago Motta, invece, sta prendendo forma. C’è da rinnovare il centrocampo. Da Douglas Luiz a Koopmeiners, la Juventus che verrà sta prendendo presto forma. La stagione prossima avrà grandi aspettative da parte dei tifosi che vogliono rivedere i bianconeri trionfare a titolo nazionale e non solo. Ritorna la Champions ma anche il Mondiale per club, molte competizioni per valorizzare al massimo la rosa messa a disposizione di Cristiano Giuntoli. Manca poco per l’inizio e l’entusiasmo, adesso, è alle stelle anche per il mercato.