Colpo da favola dei bianconeri, arriva Kvaratskhelia: le cifre

Colpo a sorpresa da favola per i bianconeri: arriva Khivcha Kvaratskhelia, il fantasista georgiano ha deciso di lasciare il Napoli. Le cifre

L’incredibile vicenda riguardante Khivcha Kvaratskhelia può portare all’addio del georgiano dopo due anni al Napoli in cui il fantasista ha conquistato uno scudetto da protagonista assoluto nel 2023, prima della brutta stagione appena conclusa con il decimo posto finale. Le ultime voci sul suo futuro stanno calamitando l’attenzione mediatica.

Si pensava, infatti, che l’arrivo di Antonio Conte potesse essere sufficiente per la permanenza dell’attaccante all’ombra del Vesuvio. Non è così, almeno per ora. Non c’è nulla di scontato, tenendo presente come il giocatore non abbia ancora rinnovato e sia fermo allo stipendio “base” di 1,4 milioni di euro accordato al momento della firma col Napoli nell’estate del 2022. Le parti si erano sempre dette tranquille, prima della clamorosa uscita dell’agente. Cosa c’è dietro?

Kvaratskhelia via da Napoli, futuro in bianconero? La clamorosa suggestione

“Vogliamo lasciare il Napoli, anche se al momento il focus è solo su Euro 2024. Dopo vedremo”, questo il fulmine a ciel sereno da parte di Mamuka Jugeli, procuratore del georgiano. “Con Conte il Napoli ha grandi progetti, sono sicuro che torneranno a qualificarsi in Champions League e lottare per lo scudetto ma questo non significa che Kvara voglia restare lì“, rincara la dose. Quale futuro dunque?

Non è scontato che vada via dal capoluogo campano, ma di sicuro le parole di Jugeli aprono più di un interrogativo sulla sua permanenza. Al di là di questo, al giocatore di sicuro non mancano le opportunità. Su di lui ci sono diversi club a partire dai colossi di Spagna come Barcellona e Real Madrid. Il classe 2001, però, fa gola soprattutto a tutte le big di Premier League. Hanno chiesto informazioni sia al Napoli che all’agente Tottenham, Manchester United, Manchester City, Arsenal e Chelsea. Tra tutte, però, sarebbero due le squadre disposte davvero a fare sul serio e che stanno già parlando con il procuratore, tra cui i bianconeri!

Ci riferiamo al Liverpool e soprattutto al club bianconero del Newcastle. Proprio queste due squadre hanno informato di avere seriamente nel proprio mirino il georgiano. Il costo è però di quelli importanti: almeno 85 milioni di sterline, De Laurentiis non è propenso fare sconti. Il Newcastle attende: i Magpies vogliono riscattare l’ultima stagione andata malissimo, terminata al settimo posto in Premier e senza la qualificazione alle coppe europee.