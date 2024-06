La Juventus apparecchia lo scambio per Thuram: scelta la contropartita

La Juventus è scatenata e secondo le ultime informazioni starebbe apparecchiando lo scambio per Thuram: c’è già la contropartita

In casa Juventus sono giorni importanti, perché prima o poi si dovrà capire quale sarà il futuro di Adrien Rabiot, che ancora non ha dato una risposta ai bianconeri sull’offerta messa sul piatto per il rinnovo. Oltre i 7,5 milioni di euro, forse 8, che Giuntoli ha proposto non si andrà, quindi sta solamente al giocatore decidere cosa fare.

Le sensazioni a dire il vero anche dopo le ultime parole del centrocampista dal ritiro della Francia non sono poi così positive. Si rimane in attesa di capire, anche se secondo le informazioni riportate da Edoardo Mecca al momento è più dentro che fuori. E la Juventus non può stare con le mani in mano, e un obiettivo, nel mirino, lo ha già messo.

Juventus scatenata, c’è Thuram

Il nome circola da un poco di tempo ed è quello di Kephren Thuram. La fonte citata prima parla “di un interesse fortissimo e come mediamo è il preferito della Juventus, molto più di Fofana”. Ma come potrebbe andare in porto questa trattativa? Magari con uno scambio.

“Il Nizza chiede delle contropartite nella trattativa. Milik potrebbe essere un nome ma l’attaccante al momento non è convinto di tornare in Francia. Alla squadra nizzarda piace anche Timo Weah ma Thiago Motta vorrebbe valutarlo in ritiro. Vedremo e capiremo gli sviluppi” ha chiuso Mecca.