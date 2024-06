Clamoroso ritorno alla Juve, non solo Morata: ha stregato Giuntoli

Clamoroso ritorno alla Juve, quella di Thuram non è la sola opzione per continuare a rafforzare il centrocampo.

Sono giornate di lavoro intenso, queste, per Cristiano Giuntoli. Il dirigente bianconero non ha nessuna intenzione di perdere tempo: per l’inizio del ritiro vuole regalare al nuovo allenatore Thiago Motta due acquisti importanti, entrambi a centrocampo, il reparto che più necessita di rinforzi.

L’operazione Douglas Luiz, stando agli ultimi rumors, è praticamente ai dettagli. La Signora ha trovato l’accordo con l’Aston Villa per il centrocampista brasiliano, attualmente impegnato con il Brasile in Copa America. Un affare che nei giorni scorsi sarebbe potuto sfumare se i Villans non avessero acconsentito al “cambio” di contropartita. Oltre a Iling Jr., infatti, in Inghilterra doveva finire Weston McKennie: gli agenti dell’americano, tuttavia, non sono riusciti ad accordarsi con il club inglese, rischiando così di far saltare tutto. La Juve a quel punto ha deciso di inserire nella trattativa l’argentino Barrenechea, un altro giocatore cresciuto alla Continassa e reduce da un’ottima stagione in prestito al Frosinone. Sarà lui una delle due “monete di scambio” – oltre a circa 28 milioni – nell’operazione che condurrà a Torino uno calciatore top come Douglas Luiz.

Clamoroso ritorno alla Juve, Giuntoli pensa ancora ad Alcaraz

Ma non è finita qui, perché Giuntoli sta puntando anche altri profili: il brasiliano da solo non basta per completare quel restyling tanto urgente quanto necessario.

L’altro obiettivo dell’ex direttore sportivo del Napoli è Khephren Thuram, secondogenito di Lilian e fratello dell’interista Marcus. Si valuta anche un possibile ritorno di Carlos Alcaraz dopo il rientro dal prestito al Southampton.

Stando a quanto riportato dal giornalista Mirko Di Natale durante la diretta Twitch di Juve & Me “è una situazione che la Juventus ha sul tavolo, lo spagnolo piace molto a Giuntoli, così come quello di Thuram, che però fa gola anche ad altri. Dopodomani può saltar fuori anche Samardzic dell’Udinese o un nome che non è mai uscito prima”.