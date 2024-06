Rugani dice addio alla Juve ma resta in Serie A: trasferimento da 11 milioni

Daniele Rugani è pronto a salutare la Juventus durante la sessione di mercato estiva restando però ancora in Serie A

Potrebbe essere giunta al termine l’avventura di Daniele Rugani con la maglia della Juventus. Il centrale è infatti finito nel mirino di diverse squadre pronte a fare un’offerta ai bianconeri. Una in particolare sta cercando di stringere con i bianconeri per assicurarsi il suo cartellino.

Alla Juventus dal 2015 fatta eccezione per la stagione del 2020/2021 vissuta in prestito, Daniele Rugani potrebbe presto salutare i bianconeri. La dirigenza della Juve sembra pronta a fare altre scelte per quello che riguarda la difesa con Cristiano Giuntoli e la sua squadra mercato che stanno cercando nuovi profili da regalare a Thiago Motta. Il preferito resta sempre Riccardo Calafiori ma il Bologna non sembra disposto a cedere il suo gioiello in estate.

Calciomercato, la Juventus pronta a salutare Daniele Rugani

Il rinnovo di Daniele Rugani con la Juventus è stato ufficializzato poche settimane fa, ma il destino del centrale sembra essere lontano da Torino. In queste ultime ore il Cagliari starebbe intensificando i contatti per l’ex Empoli, pronto a sostituire Dossena con il giocatore della Juventus.

Nel caso in cui dovesse andare in porto l’affare con il Cagliari si tratterebbe di un ritorno per il difensore che ha già vestito la maglia rossoblu durante la seconda parte della stagione 2020/2021 con buoni risultati. Rugani infatti interruppe la sua avventura in Francia con la maglia del Rennes per chiudere l’annata con il Cagliari tornando di fatto in Serie A e guadagnando poi il ritorno in bianconero in pianta stabile.

La richiesta della Juventus per il cartellino di Rugani si aggira intorno agli 11 milioni di euro con il Cagliari che ne offrirebbe però 6. Al momento c’è grande distanza tra domanda ed offerta ma non è escluso che i due club possano giungere ad un accordo a metà strada. Una cessione che permetterebbe alla Juventus di avere a disposizione una somma maggiore da investire in sede di mercato per andare a completare la rosa a disposizione di Thiago Motta.

Chiusa positivamente la trattativa per Douglas Luiz, la Juventus ora sta cercando altri colpi da piazzare per il centrocampo. Si fa difficile la permanenza di Adrien Rabiot, mentre si sta sondando il terreno con il Nizza per Khephren Thuram. Il centrocampista, fratello della punta dell’Inter, fu seguito già un anno fa senza successo, ma la trattativa potrebbe andare in porto con una somma intorno ai 20 milioni di euro.