Scambio per il nuovo bomber: la Juventus lo ha già salutato

Scambio per il nuovo bomber, il club sta pensando di inserirlo nella trattativa per il centravanti: cattive notizie per Giuntoli.

La sensazione, in questi giorni, è che Cristiano Giuntoli e gli altri uomini-mercato della Juve si stiano muovendo con una certa consapevolezza. L’obiettivo primario, infatti, era rinforzare un centrocampo che nella passata stagione era stato un po’ l’anello debole dei bianconeri. Il colpo Douglas Luiz va a colmare proprio queste lacune: il brasiliano è perfetto per il calcio che intende proporre il nuovo allenatore Thiago Motta.

Un giocatore che è in grado di fare più cose e ricoprire diversi ruoli in quella zona di campo, una duttilità che farà sicuramente comodo al tecnico italo-brasiliano, pronto a “stravolgere” la squadra dal punto di vista tattico. In attesa di capire come si evolverà la situazione Rabiot – il francese non ha ancora deciso se rinnovare o meno – Giuntoli non vuole farsi trovare impreparato e dopo Douglas Luiz vorrebbe portare a Torino un altro calciatore che segue da tempo. Si tratta di Khephren Thuram, fratello dell’attaccante del Inter Marcus e figlio dell’ex colonna della difesa bianconera Lilian. L’attuale centrocampista del Nizza sarebbe perfetto per sostituire il nazionale transalpino nel caso in cui dovesse optare per fare le valigie (le sirene madrilene cantano sempre con più insistenza).

Scambio per il nuovo bomber, Riquelme verso il Girona

L’altro “vuoto”, al momento, è a sinistra. Dove dopo l’addio di Alex Sandro è rimasto il solo Kostic, che peraltro potrebbe non rientrare nei piani di Motta.

Tempo fa alla Juventus era stato accostato Rodrigo Riquelme, esterno 24enne dell’Atletico Madrid, un nome che effettivamente è presente nella lista della “spesa” di Giuntoli. Dalla Spagna, però, non arrivano buone notizie a proposito: secondo il portale El Gol Digital.com i Colchoneros stanno pensando di inserire Riquelme nella trattativa per l’attaccante ucraino Dovbyk, capocannoniere dell’ultima Liga con la maglia del Girona.