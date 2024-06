Addio UFFICIALE al Real Madrid: sfida Juventus-Psg per la firma

By

L’addio al Real Madrid è ufficiale: e la Juventus sfida il Psg per la firma di un elemento che potrebbe fare la differenza in Serie A

Il Real Madrid ha chiuso i posti di extracomunitari in rosa e ha deciso di lasciarla partire. E adesso ci pensa la Juventus, secondo le informazioni che sono state riportate da Mirko Di Natale. Sarebbe un colpo importante in mezzo al campo, dopo i vari addii e soprattutto dopo che anche Echegini, che potrebbe andare al Psg, ha chiesto la cessione.

Si muove sul mercato anche la Juventus Femminile di Canzi. Che sta costruendo una rosa abbastanza giovane che ha come obiettivo quello di tornare a vincere presto. Forse non ci riuscirà subito, visto che la Roma sembra ancora avanti, ma la strada intrapresa potrebbe essere quella giusta. In attesa di Lehmann, che potrebbe arrivare con il compagno Douglas Luiz a Torino, adesso è il momento di Hayley Raso.

Calciomercato Juventus, sfida al Psg

Raso, centrocampista classe 1994 australiana, ha ufficialmente lasciato i madrileni per il motivo spiegato prima. E adesso sta decidendo il proprio futuro che la vede ad un bivio importante della propria carriera. Ci sono la Juventus, il Psg e anche qualche club messicano pronto a fare un’offerta. Insomma, la concorrenza è abbastanza alta ma l’appeal della Juventus c’è, rimane. Anche perché le bianconere giocheranno la Champions League l’anno prossimo. O, per meglio dire, il quadrangolare che permette di arrivare allo spareggio che lo scorso anno, purtroppo, è stato decisivo in negativo.

“Situazione in via di sviluppo, presto novità concrete” ha scritto il giornalista sul proprio profilo social, lasciando quindi intendere che una decisione della giocatrice dovrebbe arrivare in poco tempo. La Juve ci crede.