Annuncio ufficiale, la Juve beffa la Roma: rinforzo con i fiocchi

La Juventus è in vantaggio rispetto alla Roma nella corsa ad un giocatore di grandissimo talento. I bianconeri hanno anticipato la concorrenza

Secondo le ultime indiscrezioni Giuntoli avrebbe preso un certo margine per chiudere una trattativa molto importante, a cui erano interessati anche De Rossi e Ghisolfi. Può essere un crack in Serie A.

Il mercato sta entrando nel vivo e le big del nostro campionato si stanno muovendo per mettere a segno dei colpi importanti. La Juventus, dopo aver ufficializzato Thiago Motta si sta preparando a colmare il gap con l’Inter per dare l’assalto allo Scudetto la prossima stagione. Il lavoro di Giuntoli non è di certo semplice, visti i tanti ruoli da coprire e un budget strettamente dipendente al nodo uscite. Di certo la principale richiesta dell’ex tecnico del Bologna è quella di mettere mano al centrocampo.

Serve un’inversione di tendenza rispetto all’ultima stagione ed è necessario alzare il livello qualitativo della rosa. Uno dei nomi che piace particolarmente è quello di Khephren Thuram, figlio di Lilian e fratello di Marcus, considerato come uno dei migliori mediani dell’ultima Ligue 1. Il classe 2001 ha un valore di mercato di circa 25 milioni ma il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2025. C’è quindi la possibilità di abbassare le pretese del Nizza e strapparlo ad un costo vantaggioso.

Juventus, le mani su Khephren Thuram: battuta la concorrenza della Roma

Il neo ds della Roma, Florent Ghisolfi, ha messo Thuram fra i nomi in cima alla lista per il centrocampo giallorosso. Gli piacerebbe poterlo regalare a De Rossi nell’ottica di una rifondazione della mediana.

Dell’interesse dei capitolini è certo anche un grande ex, ovvero Vincent Candela. L’ex terzino della nazionale francese ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Onestamente non so chi sia più forte tra lui e Marcus, di certo sono felice per il mio amico Lilian. Anche la Roma è molto interessata al piccolo Thuram, ma il padre ha giocato anche con la Juventus, quindi i bianconeri sono avvantaggiati”.

Vedremo se alla fine la volontà del ragazzo sarà quella di ripercorrere le orme del grande centrale difensivo di Parma e Juve, sbarcando in Serie A come fatto dal fratello maggiore solo la scorsa estate. La colonizzazione dei Thuram è in progressione. La Roma resta alla finestra per capire se ci sarà margine di trattativa o se alla fine Giuntoli avrà la meglio.