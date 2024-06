Hanno scritto tutto per Rabiot: scelto il nuovo club, non è la Juventus

Calciomercato Juventus, la sensazione è che Rabiot in questo momento sia lontano dal bianconero. Il nuovo club è stato scelto

La Juventus la sua proposta l’ha fatta e non andrà oltre. Rinnovo biennale con opzione per il terzo anno a 7,5milioni di euro forse 8. Insomma, i soldi messi sul piatto per convincere Rabiot a prolungare sono tantissimi e difficilmente il giocatore, in un momento come questo, troverà di meglio in giro.

Sembra quindi, forse, solamente una questione di vita. Magari Rabiot vuole fare un’altra esperienza. E di questo, a quanto pare, sono convinti dall’Inghilterra secondo le informazioni che sono state riportate proprio in queste ore da caughtoffside.com. Un ritorno di fiamma.

Rabiot allo United, Ten Hag ci riprova

Sì, ci starebbe riprovando il Manchester United con Ten Hag che un paio di anni fa praticamente aveva chiuso con il giocatore prima di scontrarsi con le richieste della madre che sono apparse eccessive. Rabiot quindi è tornato a Torino, e poi ha rinnovato la scorsa estate per un solo anno.

Da quelle parti ci credono e ci vogliono riprovare. Ma sta a Rabiot decidere, come sappiamo, quello che vuole fare da grande. Giuntoli il suo lo ha fatto, sapendo che, inoltre, il francese è un giocatore importante, uno di quelli che nel corso della stagione possono fare decisamente la differenza. Vedremo. Ma il sito citato prima è sicuro dell’assalto pronto dei Red Devils. E la Premier League, come sappiamo purtroppo, intriga tutti i più forti. Una volta era la Serie A il campionato più cercato, quello voluto. Adesso le cose si sono ribaltate in maniera clamorosa.