Juve, scambio con una Big di Serie A: Arthur per un centrocampista argentino!

Arthur resta in Serie A, la Juventus lavora a uno scambio clamoroso: nel mirino un centrocampista di grande talento

Cristiano Giuntoli continua la sua costruzione, mattoncino dopo mattoncino, di una grande Juventus per il presente, ma anche per il futuro. Un futuro di cui sicuramente non faranno parte alcuni elementi attualmente in rosa, ma da tempo fuori dal progetto bianconero.

Tra questi, Arthur Melo, tornato dal prestito alla Fiorentina ma probabilmente solo per pura formalità. Il suo addio è infatti scontato, e il Football Director bianconero starebbe lavorando sotto traccia per sfruttare il brasiliano come pedina di scambio per arrivare a un suo grande obiettivo. Rispetto alla scorsa estate, ‘liberarsi’ del brasiliano ex Barcellona dovrebbe essere meno complicato per la dirigenza juventina. Arthur è infatti reduce da una stagione con più luci che ombre con la Fiorentina, e almeno in parte è riuscito a rilanciare la sua immagine e il suo appeal sul mercato.

Al momento di vere offerte non ne sono arrivate, ma manifestazioni d’interesse non sono mancate, anche in Serie A, anche dalla stessa Fiorentina, che sembrerebbe intenzionata a riportare il brasiliano a Firenze, ma a un prezzo di favore. Ipotesi che la Juventus non scarta a priori. Questo non vuol dire però che Giuntoli abbia intenzione di svendere il centrocampista brasiliano. Per cercare di trovare una quadra che possa accontentare tutte le parti, starebbe quindi pensando a una formula diversa, uno scambio che possa consentire ad Arthur di accasarsi nuovamente alla Viola, e al contempo possa garantire ai bianconeri il cartellino di un talento giovane da tempo seguito con ammirazione dallo stesso Giuntoli.

Juventus, scambio con la Fiorentina: Arthur in Viola, Giuntoli punta un talento argentino

La valutazione che la Juventus fa del cartellino di Arthur è di circa 15 milioni. Troppi per Commisso e per la dirigenza della Fiorentina. Nonostante il brasiliano abbia vissuto una buona stagione sotto la guida di Italiano, nel progetto di Palladino sarebbe infatti una pedina importante, ma non al punto da investire una somma così alta per averlo.

Stando a quanto trapela dagli ambienti viola, la dirigenza non si spingerà oltre i 10 milioni di euro per riavere l’ex Barcellona, stavolta a titolo definitivo. Un’offerta che potrebbe anche essere presa in considerazione da Giuntoli, ma solo se accompagnata dal cartellino di un giovane talento prelevato dalla Fiorentina la scorsa estate per poco meno di 3 milioni di euro.

La chiave per sbloccare l’affare Arthur-Fiorentina potrebbe essere Gino Infantino. Classe 2003, il centrocampista argentino è da tempo sulla lista di Giuntoli, che vede in lui il prospetto ideale su cui investire soprattutto per il futuro, un giovane da far crescere alle spalle di calciatori più pronti quali Douglas Luiz e probabilmente Khéphren Thuram. Per il momento si tratta comunque solo di un’idea e nulla più. L’unica cosa certa è che difficilmente Arthur rimarrà a Torino e sicuramente continua a essere un obiettivo della Fiorentina anche per la prossima stagione. Se la Viola accetterà di inserire nell’operazione un ragazzo su cui ha puntato molto solo dodici mesi fa, però, è ancora tutto da vedere.