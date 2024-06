Juventus, adesso è anche UFFICIALE: il nuovo portiere sbarca a Torino

Juventus, adesso è anche UFFICIALE: arriva la nota della società bianconera. “Nel 2022 nessuno ha parato di più”.

In tanti continuano a chiedersi quando si “passerà alla cose formali” di fassoniana memoria. L’affare, infatti, è ormai definito da tempo: ciò che manca è solo l’ufficialità. Ma quando arriva? La sensazione è che bisognerà aspettare ancora un po’ per mettere tutto nero su bianco. Cristiano Giuntoli, responsabile dell’area tecnica bianconera, deve prima definire la cessione del portiere titolare, Wojciech Szczesny, destinato ad approdare in Arabia Saudita.

Solo dopo il trasferimento dell’estremo difensore polacco, attualmente impegnato ad Euro 2024, la Signora potrà ufficializzare l’operazione Di Gregorio. Szczesny andrà all’Al-Nassr, dove ritroverà Cristiano Ronaldo, mentre a Torino arriverà il portiere rivelazione dell’ultima stagione, in cui ha difesa la porta del Monza. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Di Gregorio ha vinto la “statuetta” come miglior numero uno della Serie A, un riconoscimento importante per un giocatore che milita in una squadra che non lotta certo per traguardi ambiziosi come lo scudetto o le coppe europee. Quella di Di Gregorio, a quanto pare, è una richiesta precisa del nuovo allenatore Thiago Motta.

Juventus, adesso è anche UFFICIALE, Capelletti nuovo portiere delle Women

Tempo di grandi cambiamenti, dunque, in casa Juventus. E non solo per quanto riguarda gli uomini. Dal prossimo anno anche le Women avranno un nuovo portiere.

Women | E’ ufficiale l’arrivo in Bianconero del portiere Alessia Capelletti ✍️ Benvenuta, Alessia! ⚪⚫ — JuventusFC (@juventusfc) June 24, 2024

Il club ha appena ufficializzato l’arrivo di Alessia Capelletti, acquistata dal Parma, società che ha concluso al terzo posto l’ultimo campionato di Serie B femminile. “Portiere, classe 1998 di Cremona, arriva in bianconero dal Parma – al termine di una stagione che ha visto le emiliane chiudere al terzo posto in classifica nella Serie B Femminile – e firma un contratto fino al 30 giugno 2026”, si legge nella nota pubblicata dalla società bianconera.

“Nel 2022 è stata il portiere che ha effettuato più parate nell’anno solare nella massima serie, davanti a Laura Giuliani (Milan) e Sara Cetinja (all’epoca al Pomigliano, ma attualmente all’Inter). A testimonianza del suo valore, sempre nel 2022, Alessia è stata premiata dall’Apport in quanto miglior estremo difensore Under 23 della stagione 2021/2022. Ora, ad attenderla, questa nuova avventura in bianconero, altamente stimolante, con l’obiettivo di continuare a migliorarsi ogni giorno. Benvenuta, Alessia!”