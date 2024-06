Nuovo processo e affare stellare, Juventus avvisata: “Qualcosa di irreparabile”

Nei giorni scorsi dopo un video apparso sui social si è fantastico su un colpo incredibile della Juventus. Ecco tutta la verità

E vabbè che alcune volte gli indizi social sono realmente da tenere in considerazione, ma in questo caso la fantasia è andata oltre. Lo sappiamo benissimo. Certo, se n’è parlato e ne ha parlato anche il giornalista di Mediaset Gianni Balzarini in un video apparso sui propri canali social.

Non avete capito? Sì, parliamo proprio di lui, di Grealish, esterno offensivo del Manchester City che Southgate, ct dell’Inghilterra, ha deciso di non portare all’Europeo. Pensato quindi alla qualità che c’è nella rosa. Un paio di giorni fa ha pubblicato un video sui propri canali social dove si allenava in qualche campo della Juventus. Ecco, quindi, il commento del giornalista stimolato appunto sulla questione.

Grealish alla Juve, la verità di Balzarini

“Grealish? Non si sa esattamente dove sia questo campo. Evidentemente la Juventus Academy, che ha campi sparsi un po’ in tutto il mondo, gli ha messo questo terreno a disposizione per allenarsi singolarmente. Era un modo probabilmente per ringraziare la Juventus Academy per svolgere la propria sessione di allenamento”.

Poi ha continuato: “Non credo che questo video contenga un messaggio subliminale o sottintenda una volontà di andare a Torino (magari lo contenga, ride ndr). Un giocatore del Manchester City, a meno che per le note vicende cui andrà incontro il club quando ci sarà il processo e succeda qualcosa di irreparabile di cui lui sia già a conoscenza – mi so divertendo a fantasticare – non credo che se voglia cambiare squadra faccia un video di questo tipo. Semplicemente dice al proprio agente di intavolare una trattativa. Non mi risulta proprio nulla tra Grealish e la Juventus. Credo che ci sia un 1% di possibilità”. Insomma, in poche parole è pure fantacalcio.