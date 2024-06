Terremoto Inter, colpo gobbo Juventus: arriva la ‘chiusura’ di Marotta

Calciomercato Juventus, ecco cosa sarebbe successo in dettaglio. La ricostruzione dell’accaduto sulla situazione.

Un retroscena clamoroso scuote il calciomercato italiano: dietro il malessere di Davide Frattesi ci sarebbe un tentativo della Juventus, prontamente rispedito al mittente dall’Inter. Questa rivelazione arriva dal noto giornalista ‘Marco Barzaghi‘, che ne ha parlato sul suo canale YouTube.

Secondo Barzaghi, il malessere di Frattesi e le parole del suo agente, Giuseppe Riso, sono legati all’interesse della Juventus. Il dirigente bianconero Cristiano Giuntoli avrebbe cercato di approfittare dell’insoddisfazione del giocatore per il suo minutaggio nella scorsa stagione, un minutaggio che potrebbe non migliorare con l’arrivo di Piotr Zielinski.

Barzaghi ha dichiarato: “Frattesi? C’è un retroscena clamoroso: dietro il suo malessere e le parole del suo agente Riso ci sarebbe addirittura la Juventus. Giuntoli avrebbe cercato di inserirsi nell’insoddisfazione per il minutaggio dell’ultima stagione, minutaggio che rischia di restare simile nella prossima, anche per l’arrivo di Zielinski“.

L’Inter, però, non ha alcuna intenzione di cedere Frattesi, soprattutto non alla Juventus. La società nerazzurra ha già comunicato alla Roma e ad altre squadre che Frattesi non è sul mercato, ribadendo il suo valore e l’importanza per il progetto tecnico. La vicenda aggiunge ulteriore pepe al calciomercato estivo, con la Juventus che continua a cercare di rafforzare la propria rosa, mentre l’Inter si dimostra ferma nel voler trattenere i propri talenti. Le prossime settimane saranno decisive per capire se ci saranno ulteriori sviluppi su questa intrigante storia di mercato.

Certamente la squadra di Thiago Motta vorrà tornare a vincere. L'obiettivo sarà il campionato ma non è da escludersi anche l'Europa. Quest'anno i bianconeri torneranno protagonisti su più fronti e, adesso, l'obiettivo è dichirato. Pertanto non si potrà più sbagliare. Il mercato giocherà già una parte fondamentale in quella che sarà la squadra nella prossima stagione. La Juventus deve spodestare il trono dell'Inter, non sarà semplice ma le opportunità ci saranno e andranno sfruttate al massimo, con la migliore rosa possibile, in attesa di capire anche quale sarà il destino di alcuni giocatori fondamentali per il progetto.