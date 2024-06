Addio lampo alla Juve, vola a Roma per 20 milioni di euro

Non arrivano buone notizie per la Juventus che vede un giocatore prendere la strada di Roma per 20 milioni di euro

Il calciomercato tiene banco in questo periodo con le squadre che stanno cercando di accelerare per arrivare ai propri obiettivi in vista della prossima stagione.

Dopo un’estate avara di colpi come quella del 2023, la Juventus è intenzionata a cambiare molto in vista del prossimo campionato. Una prima mossa è stata quella di cambiare in panchina con Massimiliano Allegri che ha salutato dopo la vittoria della Coppa Italia e con Cristiano Giuntoli che ha trovato l’accordo con Thiago Motta autore di un’ottima stagione alla guida del Bologna. Ora si cercano i giocatori giusti per far partire il nuovo progetto ma giungono brutte notizie riguardanti un obiettivo di mercato che sembra essere sempre più vicino alla Lazio.

Calciomercato, la Lazio soffia il colpo alla Juve: affare da 20 milioni

Stando a quanto affermato da Il Messaggero, l’Udinese avrebbe chiesto circa 20 milioni di euro per il cartellino di Lazar Samardzic, obiettivo da tempo del club bianconero. In questo momento però, la Lazio appare in pole position.

Salutato Luis Alberto e con la necessità di sostituire anche Daichi Kamada, la Lazio starebbe cercando di stringere i tempi con i bianconeri per l’arrivo di Samardzic alla corte di Baroni. Claudio Lotito appare intenzionato ad accontentare le richieste dell’Udinese versando i 20 milioni di euro necessari per strappare il giocatore ai friulani. Sul giovane talento però c’è da registrare anche l’interesse del Fenerbahce che al momento non ha fatto nessuna mossa ufficiale per il classe 2002.

La Juventus, chiuso il colpo Douglas Luiz, è ancora alla ricerca di rinforzi per quello che riguarda il centrocampo. I bianconeri sanno di dover cambiare molto rispetto alla scorsa stagione e sono sulle tracce di diversi giocatori. Al momento, considerata anche l’ampia concorrenza, la pista Samardzic sembra essere stata momentaneamente accantonata per provare a concentrarsi su Kephren Thuram. Il mediano del Nizza, fratello di Marcus, punta dell’Inter, appare destinato a salutare il club rossonero durante l’estate e la Juventus starebbe stringendo i contatti per assicurarsi il suo cartellino. La speranza dei bianconeri è quella di riuscire a chiudere l’affare sulla base di circa 18 milioni di euro, puntando sul fatto che il francese è in scadenza di contratto nel giugno del 2025. Il Nizza sa di dover monetizzare durante questa estate per non rischiare di perderlo poi a zero tra un anno.