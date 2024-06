Secondo acquisto dopo Douglas Luiz, intesa totale: è già della Juve

Il calciomercato in casa Juventus continua ad essere l’argomento più caldo, del resto ci stiamo avvicinando al mese di luglio.

Tutte le squadre in questa fase si stanno dando molto da fare per allestire la squadra in vista della prossima stagione. Lavorando molto sui nuovi arrivi, nel tentativo di anticipare la concorrenza sugli obiettivi prefissati. Giuntoli è ormai al lavoro da tempo per riuscire ad accontentare le aspettative della tifoseria.

La Juventus vuole ripartire alla grande. In campionato la missione della squadra di Thiago Motta sarà quella di riuscire a riconquistare quello scudetto che ormai manca da troppo tempo. Ma i bianconeri saranno impegnati su tanti fronti, anche in Europa e nel mondiale per club. Ecco perché servirà una rosa di qualità ma anche numericamente consistente.

Juventus, in dirittura d’arrivo l’affare Thuram

Ormai da qualche giorno a questa parte si stanno intensificando le voci di calciomercato che riguardano la società bianconera, l’intenzione è quella di regalare all’allenatore le pedine giusta per iniziare nel migliore dei modi la nuova stagione.

Conferma: Kephren Thuram sarà un giocatore della Juventus per 17 milioni + bonus. — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) June 24, 2024

Il reparto che più pare destinato a subire cambiamenti è la linea mediana. C’è Douglas Luiz in arrivo, ma si rischia di perdere Rabiot. Il francese non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Ma a quanto pare la Juventus ha già in mano quello che potrebbe essere il suo sostituto. Come ha infatti rivelato Edoardo Mecca su X è ormai fatta per l’arrivo a Torino di Khephren Thuram, altro figlio d’arte. Il centrocampista francese, ora al Nizza, può arrivare in serie A per la cifra di 17 milioni di euro più bonus. Sarebbe senz’altro un innesto di qualità, un altro giovane pronto per tanti anni ad essere una colonna della squadra bianconera.