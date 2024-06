Che scambio tra Juve e Lazio: via McKennie, arriva la rivelazione dello scorso anno

Nuova idea di mercato in casa Juventus con i bianconeri che hanno messo nel mirino un giocatore della Lazio

Nuovo nome sulla lista di Cristiano Giuntoli in vista della prossima stagione con la Juventus che pensa ad uno scambio con la Lazio mettendo sul piatto il cartellino di Weston McKennie.

Lo statunitense non rientra nei piani di Thiago Motta per la prossima stagione ed i bianconeri sono alla ricerca di una sistemazione per il centrocampista. Saltato il suo possibile passaggio all’Aston Villa con la Juventus che ha girato i cartellini di Barrenechea e Iling Jr al club inglese per Douglas Luiz, si lavora alla cessione di McKennie che ha il contratto in scadenza tra un anno. La speranza dei bianconeri è quella di salutare il giocatore in estate per cercare di monetizzare quanto più possibile dalla sua partenza.

Calciomercato Juventus, scambio con la Lazio in vista: proposto McKennie

La Juventus ha messo nel mirino Matteo Guendouzi. Il centrocampista classe 1999 è stato uno dei migliori in casa Lazio durante la stagione appena conclusa ed i bianconeri vorrebbero portarlo alla corte di Thiago Motta mettendo sul piatto Weston McKennie.

Nuova ipotesi di mercato quindi per i bianconeri che vorrebbero arrivare al francese proponendo la mezzala statunitense al club di Lotito più un conguaglio economico a favore dei biancocelesti. McKennie in passato era stato seguito dai capitolini che però non hanno mai affondato il colpo per il giocatore ex Leeds. Un affare non semplice però considerato il fatto che la Lazio non vorrebbe perdere il francese in vista della prossima stagione nonostante sia stato molto vicino alla cessione nelle scorse settimane.

Guendouzi, infatti, non aveva un ottimo rapporto con Igor Tudor sin dai tempi di Marsiglia con l’allenatore croato che era pronto a dare l’ok alla partenza dell’ex Arsenal. L’addio alla panchina dei biancocelesti da parte del croato e l’arrivo di Baroni però, hanno cambiato le carte in tavola con Guendouzi pronto a restare a Roma anche in futuro a meno di offerte irrinunciabili.

Un altro francese è però nel mirino della Juventus con Giuntoli e la sua squadra mercato che continuano a lavorare al possibile arrivo di Khephren Thuram dal Nizza. Il centrocampista, figlio di Lilian e fratello di Marcus, è pronto ad arrivare in Italia durante l’estate. Il contratto in scadenza nel giugno del 2025 con i rossoneri sembra semplificare l’affare per la Juventus pronta a chiudere il colpo sulla base di 18 milioni di euro.