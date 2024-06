È fatta, dalla Juve alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto

Sempre molto fervido il filo di mercato tra Juventus e Fiorentina: l’attaccante passa al club gigliato a titolo temporaneo

Negli ultimi anni l’asse di mercato tra il club bianconero e quello gigliato ha prodotto trasferimenti clamorosi, in taluni casi comportanti anche delle sollevazioni di piazza da parte del tifo fiorentino.

Dal passaggio di Federico Chiesa alla Juve nell’ottobre del 2020, per finire con il trasferimento milionario, a gennaio del 2022, di Dusan Vlahovic alla ‘Vecchia Signora’, gli affari tra il club piemontese e quello capitanato da Rocco Commisso sono ormai all’ordine del giorno.

Ovviamente la dipartita dei gioielli di casa dalle rive dell’Arno all’ombra della Mole hanno lasciato l’amaro in bocca a buona parte dei sostenitori della Viola, che mal hanno sopportato la cessione dei loro idoli alla rivale di sempre.

Oggi, estate 2024, questo flusso pare essersi invertito. Alle porte ci sarebbe infatti un trasferimento, sebbene a titolo temporaneo, di un attaccante dalla Juve alla Fiorentina. Pur trattandosi, nello specifico, di un movimento di mercato inerente le sezioni femminili dei due club, il colpo è di quelli da rimarcare. La protagonista è infatti una giocatrice che da anni è nel giro della Nazionale: dalla gestione Bertolini al nuovo corso Soncin, lei, Agnese Bonfantini, ha sempre risposto presente. Ora è arrivato il momento di una nuova avventura, stavolta in maglia viola.

Bonfantini, addio Juve: vola verso Firenze

Le ultime indiscrezioni riferiscono della volontà del club bianconero di girare ancora una volta in prestito – dopo gli affari conclusi con Sampdoria ed Inter negli ultimi anni – l’attaccante di Verbania.

La quasi 25enne, che vanta anche un importante triennio – dal 2018 al 2021 – con la maglia della Roma, nell’ultima stagione ha militato nell‘Inter Women, facendo registrare il suo record personale di segnature stagionali in Serie A (8).

Scaduto l’accordo di prestito, che non aveva previsto la possibilità di un riscatto da parte della società meneghina, la giocatrice è rientrata a Vinovo, dove però probabilmente resterà per lo spazio di un mattino. La definizione di un nuovo accordo di prestito, che stavolta porterà Bonfantini a Firenze agli ordini del brillante tecnico De La Fuente, è ormai cosa fatta. L’ambizioso club toscano, che nella stagione conclusa nel maggio scorso ha ottenuto una storica qualificazione alla Champions League, accoglierà tra le proprie fila l’attaccante, che arriva dalla Juve in prestito con diritto di riscatto (e nuovo controriscatto in favore dei bianconeri).Un colpo niente male per un sodalizio che si propone come obiettivo, nel nuovo anno, di essere il terzo incomodo nella perenne lotta per la supremazia tra le bicampionesse in carica della Roma e la nuova Juve di Massimiliano Canzi.