È fatta, la Juve acquista un esterno super: ha appena firmato il contratto

Il mercato della Juventus subisce un’accelerata improvvisa: primo colpo dell’estate, ha appena firmato coi bianconeri

Sono stati anni difficili quelli vissuti dalla Juventus che, guidata da Massimiliano Allegri, ha collezionato più momenti negativi che grosse soddisfazioni. E la vittoria dell’ultima Coppa Italia, la quindicesime della storia bianconera, non può decisamente bastare.

Non è bastata alla dirigenza che ha dato il benservito all’allenatore livornese, anche a seguito della sua polemica e durissima esultanza nel post Juve-Atalanta. Al suo posto è stato scelto Thiago Motta, dopo il miracolo registrato al Bologna: i felsinei, anche grazie all’egregio lavoro dell’ex centrocampista, l’anno prossimo giocheranno addirittura la Champions League.

Cristiano Giuntoli spera che quanto registrato da Motta altrove possa essere ripetuto a Torino, si punterà a fare il massimo in Italia e soprattutto a ben figurare in Europa nell’annata del tanto atteso ritorno della Juventus in Champions League. Per fare ciò sarà di vitale importanza agire con precisione e intelligenza in sede di calciomercato. Da questo punto di vista, pare proprio che la via intraprese dalla dirigenza piemontese possa essere quella giusta. Spazio alle cessioni, potenzialmente parecchie, prima di acquistare profili di un certo livello che serviranno a rendere più che competitiva – in ogni settore del campo – la rosa in mano a Thiago Motta. E da questo punto di vista la Juventus ha già chiuso un primissimo colpo sorprendente. Un calciatore che già in passato era stato accostato ai colori bianconeri e che adesso, finalmente, può coronare il suo grande sogno: giocare con addosso la maglia della Juventus.

Juve, primo colpo: contratto biennale

La Juventus firma il suo primo affare dell’estate 2024 e per la Nextgen porta a casa Luca Amaradio, laterale di grande talento che già da bambino era stato vicinissimo a vestire la maglia bianconera. Il calciatore, per posizione e movenze in cambio, ricorda molto Cambiaso.

Contratto biennale, fino al 30 giugno 2026 per lui, con opzione per altre due stagioni. Un sogno relizzato visto che Amaradio è grande tifoso della Juventus. Due stagioni fa il passaggio sfiorato al Como, finì alla Novese prima di firmare nell’estate 2023 con il Derthona, il cui ds è Roberto Canepa. Si tratta dell’ex collaboratore di Cristiano Giuntoli, ai tempi del Carpi era il responsabile del settore giovanile.

‘La Gazzetta dello Sport’ ha rivelato la notizia specificando alcuni dettagli. Amaradio è un classe 2005 molto interessante, ha siglato ben 7 gol in 39 presenze con il Derthona nell’ultima stagione e la società bianconera già ai tempi delle giovanili dell’Alessandria aveva pensato al suo acquisto. Giocatore di grande intelligenza tattica, può ricoprire pure il ruolo di mezzala in mezzo al campo. Sarà quindi molto presto a disposizione di mister Paolo Montero che, certamente, saprà plarmare il suo talento. E chissà che Amaradio un giorno non lontano possa arrivare anche alla prima squadra.