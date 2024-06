Estrazione Superenalotto 25 giugno 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 25 giugno 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 100.

L’estate è ufficialmente entrata nel vivo e, in concomitanza con il concorso numero 100 del Superenalotto, Sisal ha lanciato un’iniziativa irrinunciabile. Si chiama Un’estate a mille e metterà in palio, per i 4 concorsi in calendario, 1000 premi del valore di 10mila euro l’uno, per un totale di 10 milioni.

Ha quasi raggiunto la soglia dei 40 milioni di euro, invece, il jackpot del Superenalotto. Stasera se ne possono vincere 39,7, in aggiunta ai premi relativi al concorso straordinario su citato, ragion per cui in ballo ci sono veramente un bel po’ di soldi. Vale la pena tentare, anche perché partecipare a Un’estate a mille, nel caso in cui si sia giocato il Superstar, è gratis. Incrociamo le dita, allora: tra pochi minuti sapremo se la dea bendata avrà deciso di baciarci o meno.

Estrazione Superenalotto 25 giugno 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 100

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO: 49 3 63 82 68 18

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.