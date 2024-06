Accordo in via di definizione: la Juventus paga la clausola così

Calciomercato Juventus, ci siamo: l’accordo è in via di definizione e sono quasi esattamente i soldi della clausola per l’attaccante. La situazione

Il colpo in uscita che tutti i tifosi della Juventus aspettavano. E quei soldi Giuntoli li potrebbe utilizzare per il sostituto, visto che più o meno parliamo della clausola rescissoria di quello che sarebbe un clamoroso ritorno a Torino.

Ma prima di analizzare la seconda ipotesi andiamo con quella che è la realtà dei fatti: il tempo di Moise Kean in bianconero è finito da un pezzo, almeno sei mesi, quando il giocatore era stato mandato a Madrid e non aveva superato le visite mediche. Il suo rientro in Piemonte non ha portato i suoi frutti: nessun gol in stagione e adesso la Juventus sta cercando di cederlo a tutti i costi. E pare ci stia riuscendo, almeno stando alle informazioni riportate da Alfredo Pedullà.

Kean alla Fiorentina, ci siamo

Trattativa in fase avanzata con la Fiorentina per l’attaccante della Juventus. Un’operazione che si dovrebbe chiudere intorno ai 12-13milioni di euro entro il prossimo 30 giugno. L’attaccante, ha spiegato il giornalista, ha detto sì alla destinazione. Con Palladino potrebbe ritrovare quello smalto perso nelle ultime stagioni.

I soldi che la Juve incasserà per questo addio potrebbero essere investiti su Alvaro Morata. L’attaccante dell’Atletico Madrid non ha nascosto in queste settimane anche la voglia di tornare in Italia e questa potrebbe essere la soluzione. La Juve ci pensa, e guarda il caso con l’incasso di Kean potrebbe andare a prendere il giocatore spagnolo. Vedremo se succederà davvero.