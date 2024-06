Alisson al posto di Szczesny, clamoroso: ribaltone ad un passo dal gong

Alisson al posto di Szczesny, il club ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella: nel mirino il portiere brasiliano.

Mancano ormai pochi giorni all’apertura del calciomercato estivo. Un anno fa i protagonisti indiscussi furono i principali club della Saudi Pro League, intenzionati a far diventare il massimo campionato saudita uno dei più competitivi al mondo nel giro di un tot di anni.

Il primo campione ad imbarcarsi sull’aereo per l’Arabia fu Cristiano Ronaldo subito dopo il Mondiale qatariota, accasandosi all’Al-Nassr. Chi pensava che l’approdo del portoghese a Riad fosse destinato a restare un caso isolato evidentemente si sbagliava di grosso. Dopo il suo arrivo nel “deserto”, sono stati diversi i giocatori top (comunque quasi tutti a fine carriera, tranne qualche eccezione) a seguire le sue orme, facendosi ingolosire dai cosiddetti petroldollari. C’è stato anche chi, dopo aver “assaggiato” la Saudi Pro League, ha deciso di fare subito le valigie e tornare in Europa. Parliamo dell’ex centrocampista del Liverpool Henderson, che lo scorso gennaio ha lasciato l’Al-Ettifaq di Steve Gerrard accettando l’offerta dell’Ajax. Nel mercato che sta per iniziare ci saranno sicuramente altri colpi importanti, anche se probabilmente in minor numero rispetto ad un anno fa.

Alisson al posto di Szczesny, l’Al-Nassr vuole il brasiliano

L’Al-Nassr, ad esempio, è sulle tracce di un portiere. Il colombiano Ospina, ex Napoli, non difficilmente resterà a Riad. E, stando agli ultimi rumors, il sostituto potrebbe essere l’attuale portiere bianconero Wojciech Szczesny.

🚨❌ #AlNassr are not considering finalizing the deal with Wojciech #Szczęsny, confirmed. 🎯 The 🇸🇦 club has another real target as a new GK. 🗞️ All the details on @TEAMtalk 👇https://t.co/1eyAYDua1D — Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 25, 2024

Il polacco a Torino non ha più il posto assicurato dopo l’ingaggio di Di Gregorio – ancora non ufficiale – ed è pronto a dire sì al club in cui gioca il suo ex compagno Cristiano Ronaldo: alla sua età non si può rinunciare a certe offerte. Secondo l’esperto di calciomercato Rudy Galetti, tuttavia, l’Al-Nassr avrebbe un altro obiettivo. “La società di Riad ha puntato Alisson del Liverpool – ha scritto su Team Talk – e sta per fargli una proposta mostruosa”.