Blitz decisivo, dalla Juve al Barcellona: si chiude in prestito!

Calciomercato bianconero si infiamma nelle ultime ore: un calciatore finisce nel mirino di Cristiano Giuntoli, possibile arrivo a Torino in prestito con diritto di riscatto

La Juventus sta diventando una delle protagoniste di questo calciomercato. Una serie di nomi si stanno facendo nelle ultime ore e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sembra sempre più convinto che qualche colpo importante si possa fare.

Oltre ai ‘soliti’ Khéphren Thuram e Douglas Luiz (quest’ultimo è oramai da considerarsi un nuovo tesserato della società), un altro profilo di alto livello potrebbe in qualche modo diventare protagonista nelle prossime ore. A sorpresa il prossimo obiettivo potrebbe preferire la Juventus al Barcellona. Stiamo parlando di Jadon Sancho, talento indiscusso di proprietà del Manchester United che non rientra più nei piani di Erik Ten Hag. Potrebbe essere un colpo di altissimo livello, considerando che nella scorsa stagione ha collezionato numeri importanti con la maglia del Borussia Dortmund.

Jadon Sancho torna di moda alla Juve: Giuntoli fiuta il colpo

Il profilo di Sancho non è una novità in casa Juve: era già stato sondato lo scorso gennaio da Giuntoli, poi però decise a sorpresa di approdare a Dortmund in modo da rilanciarsi in un campionato che conosceva molto bene. Alla fine Sancho ha riacquistato una certa credibilità internazionale dopo anni nerissimi trascorsi a Manchester.

L’esterno offensivo inglese, non convocato dal commissario tecnico Gareth Southgate a Euro 2024, potrebbe essere funzionale allo stile tattico di Motta: alla Juventus svolgerebbe un ruolo importante e riuscirebbe persino a conquistarsi una maglia da titolare, al posto forse proprio di Federico Chiesa, non più nei piani della società bianconera.

Comunque, la Juventus per arrivare a mettere le mani sull’inglese deve abbattere una numerosa concorrenza. Sul classe 2000 ci sarebbe anche il Barcellona, come riporta il quotidiano spagnolo Sport. Il nuovo tecnico Hans Flick vorrebbe uno come l’inglese per sostituire il partente Raphinha, che si è dimostrato tutt’altro che insostituibile nei suoi anni poco soddisfacenti in Spagna. Sancho non è più nei piani del Manchester United, come detto in precedenza. I Red Devils lo vorrebbero far partire a titolo definitivo, ma sarebbero pronti anche a un prestito con diritto di riscatto fissato a cifre non indifferenti (gli inglesi spesero quasi cento milioni per acquistarlo e non vorrebbero vanificare i loro sforzi). Vedremo come si evolverà la situazione, tenendo presente che nelle prossime settimane altre concorrenti potrebbero cercare di convincere i rossi di Manchester.