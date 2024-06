Fumata bianca a un passo, dice addio alla Juve per firmare col PSG

La Juventus impegnata in numerose operazioni di mercato. Una cessione è all’orizzonte: imminente il passaggio al PSG.

Ha già preso il via la rivoluzione di mercato attuata dalla Juventus, intenzionata a ricoprire un ruolo da protagonista in questi mesi. Tante, infatti, le trattative già intavolate o ancora in cantiere a cui sta lavorando il club, riguardanti sia la squadra maschile affidata a Thiago Motta e a quella femminile che, nella stagione 2024-25, verrà guidata da Massimiliano Canzi (successore di Joe Montemurro).

Il tecnico ex Bologna, in particolare, riceverà in primis Douglas Luiz che svolgerà le visite mediche di rito direttamente negli Stati Uniti (dove sta disputando la Coppa d’Africa). I contatti con l’Aston Villa sono andati avanti in maniera proficua, al punto da produrre la tanto auspicata fumata bianca da entrambe le società. Gli inglesi riceveranno 25 milioni più i cartellini di Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenchea, che a breve saluteranno quindi l’Italia per trasferirsi in Inghilterra.

Per il 26enne, autore di 10 reti ed altrettanti assist in 53 gare complessive, è invece pronto un quinquennale da 4.5 milioni netti all’anno. L’ufficialità, salvo sorprese, è attesa a stretto giro di posta ed il prossimo passo del direttore sportivo Cristiano Giuntoli consisterà nell’avvicinarsi in maniera sensibile all’altro centrocampista ritenuto imprescindibile da Motta, ovvero Khephren Thuram legato al Nizza fino al 30 giugno 2025. I francesi chiedono circa 30 milioni ma il football director bianconero, in occasione dei prossimi colloqui, proverà a mettere sul piatto Moise Kean.

Juventus, l’addio è già scritto: si trasferirà al Paris Saint Germain

Possibile, inoltre, l’arrivo di Teun Koopmeiners valutato dall’Atalanta intorno ai 60 milioni. Per quanto riguarda la Juventus Women, in queste ore si concretizzerà l’addio di Jennifer Echegini promessa sposa del Paris Saint Germain. Le interlocuzioni, stando a quanto riportato da Tuttojuve.com, sono andate avanti senza incontrare particolari ostacoli. Restano da limare alcuni dettagli ma il passaggio della nigeriana al PSG appare quasi certo.

Al tempo stesso, la società sta lavorando per regalare all’allenatore Canzi un innesto di grande qualità. Il colpo risponde al nome di Alisha Lehmann, fidanzata di Douglas Luiz e anche lei militante tra le fila dell’Aston Villa. La svizzera, assoluta stella dei social network dove conta milioni di follower, ha fatto sapere di voler indossare la maglia bianconera e seguire il compagno così nella sua nuova avventura. Un colpo, questo, ritenuto fondamentale dal management juventino sia dal punto di vista tecnico che mediatico. Work in progress. La Vecchia Signora è proiettata verso il futuro per tornare a vincere.