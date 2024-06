Juventus tradita, colpo gobbo Inter: li ha messi tutti d’accordo

Juventus tradita, non ci sono solo i nerazzurri sul giocatore bianconero: le sirene diventano sempre più numerose.

Due stagioni fa aveva le valigie pronte. Ci fu addirittura un incontro, alla luce del sole, tra la sua agente – che altri non è che la mamma Veronique – e il Manchester United. Ma l’accordo saltò proprio al momento della fatidica stretta di mano. Di chi stiamo parlando? Ma è abbastanza ovvio che ci riferiamo a lui: Adrien Rabiot, negli ultimi anni andato più volte vicino a dire addio alla Juventus.

Un anno fa accadde qualcosa di simile, con il francese che, arrivato a scadenza, dava ormai l’impressione di essere sul punto di lasciare il capoluogo piemontese. Ed invece ecco il nuovo colpo di scena: rinnovo per una sola stagione e quinta stagione con la maglia della Signora sulle spalle. La scelta di prolungare il contratto per così poco tempo, tuttavia, fece sorgere qualche dubbio già allora. Quali sono le reali intenzioni dell’ex PSG, attualmente impegnato con la sua Francia a Euro 2024? In una delle ultime interviste rilasciate nel ritiro della nazionale Rabiot non ha fatto chiarezza riguardo al suo futuro, dicendo che ha bisogno di più tempo per prendere una decisione.

Nel frattempo sono diversi i club sulle sue tracce. Persino in Italia pare che sia l’Inter che il Milan si siano mossi per capire se il francese ha intenzione di restare in Serie A.

🚨❌ Adrien #Rabiot‘s future is unlikely to be at #Juventus.

⏳ The 🇫🇷 midfielder will decide on his free-agent move by the end of #Euro2024: many 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 clubs are interested.

🗞️ All the details on @TEAMTalk 👇https://t.co/3kaEYnaB1L

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 25, 2024