La bandiera della Juventus ha firmato, UFFICIALE: la durata del nuovo contratto

Calciomercato Juventus, adesso è anche UFFICIALE: una delle bandiere ha messo nero su bianco. Ecco la durata del nuovo contratto

Era nell’aria, adesso è ufficiale. Il rinnovo è stato messo nero su bianco e depositato. Barbara Bonansea, che ha fatto la storia della Juventus femminile, rimarrà in bianconero. Lo ha comunicato lo stesso club con una nota ufficiale sul proprio sito. Nessuno sentiva la necessità di un addio.

La rivoluzione dentro la Juventus al femminile diretta da Braghin è iniziata da un pezzo. Ma non tutte possono essere salutate così, in questo modo. Serve qualcuno che aiuti Canzi, il nuovo allenatore che ha preso il posto di Montemurro, ha capire gli ingranaggi, che conosce l’ambiente. E Bonansea, insieme a Gama e Girelli è quella che meglio di tutte sa cos’è il mondo bianconero. Probabilmente, vista l’età, potrebbe anche essere l’ultimo suo contratto. Ma andiamo a vedere, quindi, per quanto rimarrà a Torino.

Ufficiale il rinnovo di Bonansea, ecco la data

“Avanti insieme. Barbara Bonansea ha firmato il prolungamento del contratto con le Juventus Women fino al 30 giugno 2025. Non c’è bisogno di tanti giri di parole: Barbara è da sempre – e continuerà a esserlo – una delle colonne portanti di questa squadra. Arrivata all’alba del progetto Women nel 2017, dopo essere cresciuta nel Torino e aver dominato la scena con il Brescia, l’attaccante classe ’91 ha visto nascere il nuovo progetto, calandosi nella parte di leader, affermandosi come una delle stelle del calcio italiano”.

Bonansea, nativa di Pinerolo, è da sempre stata tifosa della Juventus. In sette anni a Torino ha toccato 176 presenze segnando la bellezza di 82 reti in tutte le competizioni. Non sarà per nulla semplice, anzi è quasi impossibile, ma siamo sicuri che nella testa della calciatrice ci sia l’obiettivo dei 100gol con la maglia della Juventus. Sarebbe un coronamento di un sogno per lei, e una scelta vincente da parte della società. Intanto per almeno un altro anno rimarrà a Torino. Poi si vedrà.