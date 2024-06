Un altro pupillo di Allegri in Premier League: Calafiori alla Juve a prezzo di saldi

Calciomercato Juventus, adesso la situazione Calafiori potrebbe sbloccarsi a prezzo di saldi, ecco cosa sta succedendo: i dettagli.

Il Newcastle United sembra aver puntato gli occhi su Federico Gatti, difensore della Juventus, attualmente impegnato agli Europei con l’Italia di Spalletti. Secondo fonti vicine al club, i Magpies hanno intensificato i sondaggi per il giocatore, senza però aver ancora presentato un’offerta formale alla Vecchia Signora.

I rumors dai salotti d’Oltremanica parlano di un interesse concreto da parte del Newcastle, nato dagli ultimi confronti interni al club. La società inglese sta valutando seriamente la possibilità di presentare una proposta che potrebbe mettere in difficoltà il football director bianconero, Cristiano Giuntoli. Si vocifera di una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro, inclusi i bonus, che potrebbe presto trasformarsi in un’offerta ufficiale. In questo senso, con la sua, possibile, cessione, la Juventus avrebbe così i soldi per chiudere uno degli obiettivi stagionali, cioè Calafiori che sta brillando con la nazionale, dopo una stagione da assoluto protagonista al Bologna.

Via Gatti e dentro Calafiori: rivoluzione Juventus

Se tale proposta dovesse concretizzarsi, alla Continassa sarebbero costretti a prendere tempo per riflettere attentamente sulla situazione e fare i conti del caso. Il valore di Gatti, infatti, non è solo economico, ma anche tattico, considerando l’importanza del difensore per la squadra bianconera e che, ha dimostrato, anche nella scorsa stagione, di essere un fedelissimo dell’ormai ex allenatore Massimiliano Allegri.

Resta da vedere se il Newcastle deciderà di affondare il colpo con una mail ufficiale e come risponderà la Juventus a una potenziale offerta di tale portata. Nel frattempo, Gatti continua a concentrarsi sul suo impegno in Nazionale, mentre il suo futuro a Torino appare sempre più incerto.

Gatti è stato un fedelissimo nella difesa della Juventus di Massimiliano Allegri, dimostrandosi un elemento chiave per la retroguardia bianconera. Tuttavia, davanti alla possibilità di acquistare Riccardo Calafiori, nonostante l’attaccamento alla maglia bianconera e l’affetto indiscusso dei tifosi, il giocatore potrebbe essere ‘sacrificato’. Questo perché Calafiori è considerato uno dei giocatori più promettenti del campionato italiano e della nazionale di Spalletti, un talento che potrebbe offrire un contributo significativo alla Juventus sia nel presente che nel futuro. Sono già giornate roventi per il calciomercato bianconero e, adesso, queste nuove nuove suggestioni potrebbero, già, avere conferme. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori novità in merito alla questione.