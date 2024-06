Calciomercato, dalla Juventus al Milan: già pronta l’alternativa a Lukaku

Calciomercato, i rossoneri si cautelano nel caso in cui non dovesse andare a buon fine l’assalto al belga.

Le big italiane sono in attesa dell’inizio del calciomercato, pronte a mettere a segno i primi colpi. L’Inter, già dallo scorso inverno, si è assicurata due parametro zero, Zielinski e Taremi, la Juventus invece sta per ufficializzare il colpaccio Douglas Luiz, centrocampista brasiliano dell’Aston Villa che Cristiano Giuntoli corteggiava da diversi mesi.

Sta sondando più piste invece il Milan, che fino a poche settimane fa sembrava a un passo dall’attaccante rivelazione dell’ultima Serie A, Joshua Zirkzee. A rompere le uova nel paniere è stato l’agente del calciatore olandese, Kia Joorabchian: le richieste, a quanto pare molto esose, riguardo alle provvigioni avrebbero fatto desistere i dirigenti rossoneri. Che adesso rivolgono altrove il loro sguardo: nelle ultime ore è tornato improvvisamente d’attualità il nome di Romelu Lukaku. Il centravanti belga, impegnato con la sua nazionale all’Europeo tedesco, dopo l’esperienza agrodolce alla Roma farà ritorno al club di appartenenza, il Chelsea, ma è improbabile che rimanga a Londra. Il Milan punta dunque a convincere i Blues a cedere nuovamente il giocatore in prestito.

Calciomercato, il Diavolo (ri)pensa all’ex bianconero Morata

Soltanto un diversivo in attesa che si sblocchi la situazione sul fronte Zirkzee? Lo sapremo presto, sebbene il Milan stia valutando anche altre soluzioni.

AC Milan are prioritising the transfer of Chelsea’s Belgian striker Romelu Lukaku, but are planning to make a move for Atletico Madrid’s Spanish striker Alvaro Morata if negotiations fail. pic.twitter.com/AZTsLL3Ro8 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 26, 2024

Un giocatore che piace molto alla società rossonera è Alvaro Morata dell’Atletico Madrid. La sua esperienza potrebbe far comodo al Diavolo, che ha bisogno di sostituire Olivier Giroud, prossimo a vestire la casacca del Los Angeles FC in MLS. Morata ad ottobre compirà 32 anni ma – e lo sta dimostrando anche in quest’Europeo – ha ancora numerose cartucce da sparare. Secondo l’esperto di calciomercato internazionale Ekrem Konur, l’ex bianconero è la prima alternativa a Lukaku.