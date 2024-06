Calciomercato Juventus, blitz a sorpresa: salta il maxi scambio in Premier

Calciomercato Juventus, blitz a sorpresa dalla Francia e salta in questo modo il maxi scambio in Premier. La situazione

Ci ha pensato la Juventus. Sembrava un accordo solamente da formalizzare. Poi le cose sono cambiate e si è parlato, anche, di un forte inserimento della Lazio di Lotito sul giocatore. Adesso arrivano altre notizie, riportate da una delle fonti più importanti al mondo, The Athletic.

Parliamo di Mason Greenwood (per il quale si era ipotizzato uno scambio con Chiesa) attaccante esterno del Manchester United tornato in Inghilterra dopo aver fatto un’annata importante in Spagna, al Getafe. In Red Devils, dopo i fatti giudiziari che lo hanno visto protagonista, non ci rimarrà. E allora si stanno cercando altre soluzioni. E alle voci che hanno visto protagoniste le squadre italiane si è aggiunta un’altra che proviene dalla Francia.

Calciomercato Juventus, inserimento Marsiglia per Greenwood

Sì, anche il Marsiglia a quanto pare – che ricordiamo sarà allenato da Roberto De Zerbi – sta pensando all’esterno offensivo. I colloqui, si legge, sono solamente nella fase iniziale e non si è discusso dei termini economici.

Di certo ci sono quelli con il giocatore 22enne che stanno andando verso la direzione giusta, quindi con Greenwood il Marsiglia non dovrebbe avere nessun tipo di problema a chiudere l’affare nel momento in cui i francesi e lo United trovassero l’accordo per il trasferimento. La Juventus comunque nel corso degli ultimi giorni sembra aver mollato la presa: in questo momento i pensieri sono rivolti a Thuram dopo aver praticamente fatto tutto con Douglas Luiz. E all’orizzonte sta spuntando anche il nome di Sancho, di nuovo, sempre dallo United che ha chiuso l’annata in Bundesliga con la maglia del Borussia Dortmund.