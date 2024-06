Comunicato ufficiale, colpo improvviso della Juve: arriva dal Milan

In casa Juventus bisogna registrare un comunicato ufficiale che ha fatto sicuramente piacere a tutti i tifosi della Vecchia Signora.

Nella Juventus, di fatto, è in atto una vera e propria rivoluzione. Il primo atto di questi grossi cambiamenti nella ‘Vecchia Signora’ è stata la decisione presa dai dirigenti bianconeri di esonerare Massimiliano Allegri dopo il suo comportamento tenuto nel post finale di Coppa Italia. Al posto del tecnico toscano, dunque, Cristiano Giuntoli ha chiamato una allenatore nettamente agli antipodi del suo predecessore, ovvero Thiago Motta.

Dopo aver compiuto l’impresa straordinaria di portare il Bologna di Thiago Motta, il tecnico ha ora il compito di riportare la Juventus a lottare per la vittoria dello scudetto fino alle ultime giornate. L’anno scorso, di fatto, la squadra di Massimiliano Allegri è stata in corsa per il titolo fino a febbraio, ma poi è crollata letteralmente su stessa.

Cristiano Giuntoli, quindi, si è messo subito al lavoro per cercare di allestire una squadra che possa tornare realmente competitiva, anche perché l’anno prossimo la Juventus tornerà a disputare la Champions League. Proprio per questo motivo, l’ex direttore sportivo del Napoli ha già chiuso l’arrivo di due giocatori davvero importanti, ovvero Di Gregorio e Douglas Luiz. Tuttavia, in attesa di nuovi volti per la squadra guidata da Thiago Motta, bisogna segnalare delle novità che riguardano il proprio team feminnile.

La Juventus Women ha preso Valentina Bergamaschi dal Milan: ecco la nota ufficiale

La Juventus, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio portale ufficiale, ha infatti annunciato l’acquisto di Valentina Bergamaschi. Quest’ultima, di fatto, andrà a rinforzare la squadra guidata da Giuseppe Zappella. Ecco la nota del club bianconero: “La calciatrice classe 1997 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Bergamaschi arriva nella Juve dopo che ha trascorso gli ultimi sei anni al Milan”.

Il comunicato sull’acquisto di Bergamaschi poi continua: “Valentina nasce nel ruolo di punta centrale, ma è da esterno che la seconda parte della sua carriera si sviluppa nel campionato di Serie A e nella Nazionale italiana. Valentina Bergamaschi, infatti, è uno dei punti di riferimento dell’Italia”.

Con questo acquisto, di fatto, la Juventus Women ha voluto mandare un messaggio all’intero movimento calcistico italiano femminile. Il team bianconero, di fatto, ha tutta l’intenzione di porre termine al dominio della Roma. La squadra giallorossa, infatti, ha appena vinto sia lo scudetto che la Coppa Italia.